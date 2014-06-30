Создание сайтов: визитки, представительские, каталоги, интернет-магазины.
Услуги:
HTML5, CSS3, jQuery,php.
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
Создание полностью уникальных проектов на фреймворке Kohana.
Кроме того, работаю в программах: 3ds MAX, Photoshop, After Effects, Flash CS3
О работе:
Работаю через безопасную сделку, либо по предоплате 40%. Приоритет качество и срок.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 3D графика 3ds Max170 просмотров
- 3D графика 3ds Max142 просмотра
- 3D графика 3ds Max165 просмотров
- 3D графика 3ds Max158 просмотров
- 3D графика 3ds Max168 просмотров
- Flash анимация для сайта139 просмотров
- Баннер для сайта116 просмотров
- Flash анимация для сайта154 просмотра
- Вирусная реклама лучного тира170 просмотров
- Flash заставка для баннера сайта144 просмотра
- Видеоролик138 просмотров
- Www.belvivars.ru123 просмотра
HTML-верстка
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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