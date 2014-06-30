Создание сайтов: визитки, представительские, каталоги, интернет-магазины.

Услуги:

HTML5, CSS3, jQuery,php.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Создание полностью уникальных проектов на фреймворке Kohana.

Кроме того, работаю в программах: 3ds MAX, Photoshop, After Effects, Flash CS3

О работе:

Работаю через безопасную сделку, либо по предоплате 40%. Приоритет качество и срок.