andreysibir

Если Вы намерены продавать товары через интернет, тогда Вы можете заказать сайт с гарантией 10 продаж с него за 7 дней, даже если Вы уже получили более 10 простых предложений на создание сайта.

1.

Создание сайтов.

Шаблонных и с индивидуальным дизайном.

2.

SEO настройка.

Вывод в ТОП-10 Яндекса и Google.

Гарантии получения заказов с Вашего сайта.

Настройка контекстной рекламы.

3.

Крауд маркетинг

Управление репутацией компании.

А так же:

Создание досок объявлений.

С наполнением с других сайтов (парсингом).

С плагинами защиты, приема оплаты, SEO и прочими полезными для использования.

Стоимость от 5000 рублей (без наполнения).

Шаблонные и индивидуальные проекты.

Возможно прикрепление доски объявлений к уже существующим сайтам.

PHP изменение шаблонов. (надписи вставить или убрать, функции сайта добавить).

SEO (поисковое продвижение в Google и Yandex) по товарам и/или услугам с доски объявлений.

Обращайтесь..

Что Вы получите в итоге:

Наполненную доску объявлений, которая будет проиндексирована во всех поисковых системах.

Возможность рекламировать Ваши товары на Вашей же доске объявлений.

В чем плюсы досок объявлений:

Другие участники рынка сами заполняют доску объявлений без вашего участия. Вам необходимо только контролировать процесс.

Вы можете безгранично размещать Ваши объявления на этой доске на лучших позициях, там самым создавая для себя конкурентное преимущество.