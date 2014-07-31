Web-программист

— Разработка и введение в эксплуатацию сайта: http://perfectwidgets.com:

— Для разработки использована технология ASP.NET MVC 3(C#).

— Также использована технология Ajax(Например, галерея - http://perfectwidgets.com/Gallery), фрэймворк JQuery.

— Осуществлена вёрстка страниц согласно мокапу.

— Использование БД на MS SQL сервер.

-Разработка и введение в эксплуатацию сайта http://mobidb.mobi:

- Для разработки использована технология ASP.NET MVC 4(C#).

-Использован адаптивный дизайн для работы сайта на всех устройствах

-Для отправки формы обратной связи использована технология Ajax

— Разработка и ведение сайта http://www.perpetuumsoft.com:

— Использована технология ASP.net

— Дописана CMS сайта.

— Выполнен рефакторинг некоторых частей приложения с использованием паттернов проектирования.

— Вёрстка всех страниц сайта

- Разработка сайта http://whatfall.com/:

-Создание клиентской части сайта: написание клиентского кода, вёрстка наиболее сложных страниц

-Создание компонентов для вывода повторяющихся фрагментов сайта, таких как новости, список товаров, список лото

- Разработка и ведение сайта http://blogs.perpetuumsoft.com/

- Сайт на php

- Создание плагинов и виджетов для сайта

- Вёрстка блоков сайта

-Landing Page - http://html5gauges.com