— Разработка и введение в эксплуатацию сайта: http://perfectwidgets.com:
— Для разработки использована технология ASP.NET MVC 3(C#).
— Также использована технология Ajax(Например, галерея - http://perfectwidgets.com/Gallery), фрэймворк JQuery.
— Осуществлена вёрстка страниц согласно мокапу.
— Использование БД на MS SQL сервер.
-Разработка и введение в эксплуатацию сайта http://mobidb.mobi:
- Для разработки использована технология ASP.NET MVC 4(C#).
-Использован адаптивный дизайн для работы сайта на всех устройствах
-Для отправки формы обратной связи использована технология Ajax
— Разработка и ведение сайта http://www.perpetuumsoft.com:
— Использована технология ASP.net
— Дописана CMS сайта.
— Выполнен рефакторинг некоторых частей приложения с использованием паттернов проектирования.
— Вёрстка всех страниц сайта
- Разработка сайта http://whatfall.com/:
-Создание клиентской части сайта: написание клиентского кода, вёрстка наиболее сложных страниц
-Создание компонентов для вывода повторяющихся фрагментов сайта, таких как новости, список товаров, список лото
- Разработка и ведение сайта http://blogs.perpetuumsoft.com/
- Сайт на php
- Создание плагинов и виджетов для сайта
- Вёрстка блоков сайта
-Landing Page - http://html5gauges.com
- Создание сайта, представляюшего продукцию фирмы132 просмотра