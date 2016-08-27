andreytrudalov

Андрей Нит andreytrudalov

 
48 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

aj_man
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Требуется специалист по фотошопу
Замечательный заказчик, все четко и по существу! Никаких проблем с оплатой.
Быстро Качественно выполненная работа!!Спасибо
Ответный отзыв