andreytrudalov

Нужны женщины и мужчины , разных национальностей(Китайцы,Англичане,Индусы и тд) в возрасте от 20 до 85 лет, для дистанционной записи видео отзыва о компании длительностью не более 30 секунд. Нужно один раз дома на камеру по ...