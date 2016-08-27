andreytrudalov

Ищем специалиста по размещению информации в мировых каталогах и поисковых системах google,alta vista, go и тд
Поисковые системы (SEO)2 заявки
Закрыт
9 лет назад
Ищем специалиста по размещению информации в мировых каталогах и поисковых системах google,alta vista, go и тд
Необходимо озвучить 30 сек видео(говорит диктор на английском языке) Наверх синхронно озвучить его на Немецкий,Французский,Португальский,Китайский и Индийский язык
Внести коррективы в картинку, ничего сложного
Нужны женщины и мужчины , разных национальностей(Китайцы,Англичане,Индусы и тд) в возрасте от 20 до 85 лет, для дистанционной записи видео отзыва о компании длительностью не более 30 секунд. Нужно один раз дома на камеру по ...