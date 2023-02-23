andreyvernichesk

Ретушёр потоковой фотографии

Доброе время суток! Я действующий фотограф, поэтому отлично понимаю потребности коллег в ретуши фотографий. Ретушь всегда занимала основное время в обработке фотосерий. Особенно это чувствуется, когда твоя специализация - съемка мероприятий, свадебных торжеств, семейных фотосессий, контентных фотосессий. Я облегчу жизнь фотографу, учту его предпочтения. В любом заказе стараюсь на максимум, т.к. заинтересован не в разовом, а в долгосрочном сотрудничестве. Уверен, вам будет со мной комфортно работать!