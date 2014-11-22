Здравствуйте,5 лет занимаюсь музыкой, записываю и обрабатываю аудио, пишу сценарии для реклам, поздравительные стишки, тексты песен.
Вильганюк Андрей Владимирович
Цель: Избавится от обязанности ходить каждый день на работу, хочу зарабатывать тем чему посветил 5 лет жизни, тем что умею лучше всего, и от чего получаю удовольствие!
Дата рождения: 15 августа 1994 года, возраст 19 лет.
Семейное положение: женат, есть ребенок - 1 год.
Адрес проживание: г. Винница Ул. П. Тычины д. 3 кв. 37.
Телефон: 0937981019 , E-mail: [email protected]
Образование: учебное заведение ДНЗ "ЦПТО ТХТ" № 2.
Знание языков: украинский, русский, английский (базовый)
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
#41
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 часов
#81