andreywhite

Видеомонтажер, Режиссер монтажа, Монтажер видео, Видеооператор, Видеограф, Motion-дизайнер

Опыт работы в сфере более 5 лет

Что я умею?

Снимать и монтировать: новостные сюжеты, репортажи, рекламные ролики, интервью. Делать цветокоррекцию, синхронизацию звука и картинки, подбирать музыкальное оформление, создавать титры, инфографику, слайд-шоу и прочее. Создавать motion-ролики (анимацию).

Что я знаю?

Теорию монтажа, технологию фото-видеосъемки, правила эксплуатации съемочного оборудования, основы звукозаписи и обработки аудио.

Чем я владею?

Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom, CorelDraw.

Место жительства: Санкт_Петербург

График любой: удаленная работа, сменный,гибкий, полный рабочий день, полная занятость, стажировка, временная занятость, частичная занятость. Готов к командировкам.

Высшее образование (2002 — 2008)