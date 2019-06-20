andreywhite

Опыт работы в сфере более 5 лет
Что я умею?
Снимать и монтировать: новостные сюжеты, репортажи, рекламные ролики, интервью. Делать цветокоррекцию, синхронизацию звука и картинки, подбирать музыкальное оформление, создавать титры, инфографику, слайд-шоу и прочее. Создавать motion-ролики (анимацию).
Что я знаю?
Теорию монтажа, технологию фото-видеосъемки, правила эксплуатации съемочного оборудования, основы звукозаписи и обработки аудио.
Чем я владею?
Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom, CorelDraw.
Место жительства: Санкт_Петербург
График любой: удаленная работа, сменный,гибкий, полный рабочий день, полная занятость, стажировка, временная занятость, частичная занятость. Готов к командировкам.
Высшее образование (2002 — 2008)