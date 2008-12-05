andreyx

Andrey Kirrkin andreyx

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Нужно сверстать два дизайна на скрипт мп3 поиска
Проверка и оплата - все своевременно!
Хорошо сверстал два дизайна на скрипт мп3 поисковика
Ответный отзыв
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Нужен скрипт мп3 поисковика вконтакте
Отличный заказчик и хороший человек. Терпеливо и с пониманием относится к исполнителю!
Сделал качественно и быстро скрипт поиска музыки вконтакте
Ответный отзыв