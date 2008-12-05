Нужно добавить платные функции в игру "Счастливый Фермер" английска версия как на Facebook нужно соединить с системой 2pay.ru пишите сколько будет стоить
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужно добавить платные функции в игру "Счастливый Фермер" английска версия как на Facebook нужно соединить с системой 2pay.ru пишите сколько будет стоить
Требуются аплодеры на торрент сайты с хорошей оплатой 10$ за 1000 загрузок. 568594539 Только для тех кто уже работал в теме. Нужны знания английского языка. Оплата по Вебмани.
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