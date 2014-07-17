Нужно сделать продающий одностраничник для продажи одного товара. Есть образец: vikingsouvenir.ru Нужно сделать такой же или что-то добавить. Кто может сделать предлагайте вашу цену.
Сайты «под ключ»26 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужно сделать продающий одностраничник для продажи одного товара. Есть образец: vikingsouvenir.ru Нужно сделать такой же или что-то добавить. Кто может сделать предлагайте вашу цену.
Нужно отрекламировать небольшой интернет-магазин и привлечь в него посетителей
Нужен недорогой продающий сайт на 8 категорий и 100 наименований товаров
Нужен простенький, недорогой, рабочий сайт интернет-магазина. Кто может сделать обращайтесь на эл.почту. Нужно чтоб был прост в редактировании.