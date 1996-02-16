andriianova

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 16.02.96
E-MAIL: [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Институт архитектуры и дизайна
Факультет архитектуры
Бакалавр, 2019
Казань
ЯЗЫКИ
Русский
Английский
ОПЫТ РАБОТЫ
2018-2019 – помощник архитектора в проектно-строительной компании ООО «Арт-Проект» в г. Зеленодольск
ВЛАДЕНИЕ П.О.
SketchUp
CorelDRAW
AutoCAD
3ds Max
V-Ray
Corona Renderer
Lumion
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Ручная графика
Живопись
ЛИЧНЫЕ НАВЫКИ
Ответственность, стремление и желание развиваться, упорство в достижении цели, исполнительность, аккуратность, стрессоустойчивость. Владею на базовом и среднем уровне графическими программами. Готова изучать эти программы более углубленно и осваивать что-то новое