andriianova

Архитектурное проектирование, дизайн, 3D визуализация, чертежи

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 16.02.96

E-MAIL: [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Институт архитектуры и дизайна

Факультет архитектуры

Бакалавр, 2019

Казань

ЯЗЫКИ

Русский

Английский

ОПЫТ РАБОТЫ

2018-2019 – помощник архитектора в проектно-строительной компании ООО «Арт-Проект» в г. Зеленодольск

ВЛАДЕНИЕ П.О.

SketchUp

CorelDRAW

AutoCAD

3ds Max

V-Ray

Corona Renderer

Lumion

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Ручная графика

Живопись

ЛИЧНЫЕ НАВЫКИ

Ответственность, стремление и желание развиваться, упорство в достижении цели, исполнительность, аккуратность, стрессоустойчивость. Владею на базовом и среднем уровне графическими программами. Готова изучать эти программы более углубленно и осваивать что-то новое