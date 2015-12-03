andrijigorovich

Інженер-проектувальник

Ще з дитинстав любив спостерігати за процесами будівництва. Сам не одноразово виконував різні роботи. Під час навчання в коледжі при розробці курсових робіт , нам видавали готові планіровки будівель, але мені не подобалося те... і я завжди розробляв сам все... мені подобалося працювати з тим що я роблю... Не раз допомагав одногрупникам з виконанням курсових робіт... Одного разу побачивши в інтернеті відео про ручний прес-станок для виготовлення цегли, мені цікаво стало, і завдяки здобутим знанням в коледжі у програмі ArchiCAD я сам розробив креслення та зробив побачений станок. Володію програмами SketchUP, Artlantis, Exel. Також подобається працювати з дизайном , екстерєром , лаедшафтом. Розробляю проект висотки житлової у сучасному стиліт High-tech , minimalizm. Хочу вдосконалювати наше будівництво та винаходити новинки для нього, щоб якомога менше використалося матеріалів шкідливих для людського організму.