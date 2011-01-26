Основная специализация: php - программист.
Есть большой опыт разработки как сайтов "под ключ", так и скриптов для решения отдельных задач.
icq: 56065-1150
Поисковые системы (SEO)
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от $30
от 30 дней
#880
Тестирование сайтов
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от $30
от 1 дня
#1414
Интернет-магазины
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от $30
от 5 дней
#1483
Системы управления (CMS)
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от $30
от 1 дня
#1915
Сайты «под ключ»
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от $30
от 2 дней
#2327
Веб-программирование
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от $30
от 2 дней
#4308
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#6637