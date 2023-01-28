andriy_ko_kyi

Web & UX/UI designer

Мене звати Андрій.

Останні майже два роки працюю з Web та UX/UI, в більшості мої проекти – це сайти та лендинги.

Також маю досвід розробки дашбордів (два проекти).

До того мав 2+ роки досвіду роботи графічним дизайнером: брендинг, банери, інфографіка, поліграфія і т.д.

Завдяки досвіду роботи з кращими агенціями та постійному професійному розвитку, рівень моїх проектів постійно зростає і дає змогу виконувати замовлення на високому рівні.

Портфоліо: https://www.behance.net/andrew_portfolio

CV: https://rb.gy/tba1jc