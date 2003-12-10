andriy_zliden

Привіт! Я починаючий фрілансер. Зараз я як ніколи готовий до кожної роботи, а головне - виконати її на максимум креативно та якісно.

Щойно я почав роботу на фріланс. Креативна та творча особистість, а отже знаю що таке творчість та уява. Готовий працювати з текстами, векторною графікою, створювати логотипи для компаній. Навчався повному освоєнню програми Adobe Illustrator та Photoshop . Готовий створити вам цікавий та креативний логотип,а головне - унікальний, пропонуючи до двох десяток можливих варіантів і якісному виконанню того, який ви оберете. Також згадаю той момент,що я навчаюся на режисера кіно і телебачення, а отже готовий надати вам рекомендації що до створення відеоконтенту та створювати його вам у дистанційному режимі.