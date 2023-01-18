andriyfree

Графічний дизайнер

Привіт Я графічний дизайнер понад 4 роки.

Моя цілю допомагати людям у сфері у якій я розуміюсь. Бути спеціалістом у своїй справі мій девіз номер один.

Працюю у таких програмах як: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.

Маю великий досвід з такими продуктами як: Векторна та растрова графіка, Логотипи, Флаєри, Візитівки, Борди, Банери, Сітілайти, Будь-яка зовнішня реклама, Меню для ресторанів, Відмолювання логотипів, Вебдизайн, UX/UI, Каталоги, Вивіски, Сайти тощо.

Люблю спілкуватись з людьми та враховувати їхню думку. Тому як проєкт робить не один дизайнер. А клієнт і дизайнер приходять до того що подобається їм обом.