andriygold

Андрей Голдин andriygold

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Логотип для компании, которая занимается заменой резинок для дворников
Андрей, благодарю Вас за еще один интересный конкурс! Я рекомендую данного человека к сотрудничеству! Ясное изложение технического задания! Своевременная оплата! Всё хорошо! Рекомендую!
Артур мастер своего дела! А еще с ним приятно иметь дело. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Логотип для компании, которая занимается заменой резинок для дворников
Очень рад сотрудничеству. Проект был интересный.
Степан сделал отличный лого для конкурса и был очень близок к победе! Учитывая, что работ было более 100, то второе место - это очень хороший результат. Рекомендую!
Ответный отзыв
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
день назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Логотип для компании, которая продает курительные трубки и аксессуары
Спасибо за интересный конкурс и позитивное общение! Рекомендую!
Ирина нарисовала замечательный лого и ей чуть-чуть не хватило для победы. Рекомендую!
Ответный отзыв
pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Логотип для компании, которая продает курительные трубки и аксессуары
Прекрасный конкурс, который позволил открыть весь полёт фантазии! Внятное тз, составленное Андреем оказало существенную помощь в разработке лого! Спасибо Вам, Андрей! Рекомендую к сотрудничеству, как превосходного заказчика!
Артур сделал лучший лого для конкурса среди 50 претендентов и более 100 вариантов. Второй его лого так же попал в призеры. Огромное спасибо за работу и за отличную коммуникацию! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип для KidsProtectors
Рекомендую Андрея как конструктивного заказчика с интересными проектами. Все обязательства выполнены своевременно. Буду рада участвовать и в новых конкурсах.
Анастасия сделала замечательный лого! Рекомендую!
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