andriygold

Логотип для компании, которая занимается заменой резинок для дворников в автомобилях и настройкой механизмов для них. Название: EPIC WIPERS Рынок: Украина Подробнее: https://docs.google.com/document/d/17Wksz1geUAY0TaNxme9gb1w1EzaHSAvGpoqPBeTkw3M/edit?usp=sharing Конкурс ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей
- $70Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $70
Логотип для компании, которая занимается продажами товаров для курения. Например: баблеры, бонги, кольяны, курительные трубки и т.д. Название: Puff Labs Рынок: США и Европа Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1FebXcxmf7PsJ92FmtK68IjyODq4ywiMlnE4P7oKY2DQ/edit?usp=sharingЛоготипы и Знаки2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $80
Логотип для компании, которая занимается продажами товаров для безопасности детей дома. Например: , таких как замки блокираторы, защита на двери, защита от электричества, защита от падений и ударов, уголки защитные и т.д. Название: KidsProtectors ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
9 лет назад
Андрей, благодарю Вас за еще один интересный конкурс! Я рекомендую данного человека к сотрудничеству! Ясное изложение технического задания! Своевременная оплата! Всё хорошо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Артур мастер своего дела! А еще с ним приятно иметь дело. Рекомендую!!!
$10
10 баллов
9 лет назад
Очень рад сотрудничеству. Проект был интересный.
Ответный отзыв
Степан сделал отличный лого для конкурса и был очень близок к победе! Учитывая, что работ было более 100, то второе место - это очень хороший результат. Рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за интересный конкурс и позитивное общение! Рекомендую!
Ответный отзыв
Ирина нарисовала замечательный лого и ей чуть-чуть не хватило для победы. Рекомендую!
$60
10 баллов
9 лет назад
Прекрасный конкурс, который позволил открыть весь полёт фантазии! Внятное тз, составленное Андреем оказало существенную помощь в разработке лого! Спасибо Вам, Андрей! Рекомендую к сотрудничеству, как превосходного заказчика!
Ответный отзыв
Артур сделал лучший лого для конкурса среди 50 претендентов и более 100 вариантов. Второй его лого так же попал в призеры. Огромное спасибо за работу и за отличную коммуникацию! Рекомендую!!!
$20
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Андрея как конструктивного заказчика с интересными проектами. Все обязательства выполнены своевременно. Буду рада участвовать и в новых конкурсах.
Ответный отзыв
Анастасия сделала замечательный лого! Рекомендую!