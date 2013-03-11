androgen3000

Нужно сформировать файл для выгрузки товаров в Яндекс Маркет (товарный фид). Сайт работает на MODX.
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сайт работает на MODX. Есть установленный модуль для выгрузки товаров в Яндекс Маркет, но выгружает он все товары подряд, даже те которых в наличии нет, и нужно сделать так чтобы отсутствующие в наличии товары в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Не открывается сайт, выдает ошибку 503. В ЛК хостинга отображается высокая нагрузка на CPU за вчерашний день. Предположительно это dos атаки. Необходимо разобраться в чем дело и устранить проблему. Ссылка на сайт http://monster-style.ruВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение интернет-магазина monster-style.ru/, тематика – одежда для бодибилдинга. Основная задача достигнуть посещаемости в 2500-3000 уникальных посетителей в месяц, срок продвижения 3-5 месяцев. Сейчас посещаемость около 1200 посетителей в месяц. ...Поисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо установить модуль расчета стоимости доставки СДЭК для сайта xlgear.ru/ Версия ocStore 2.3.0.2 Сам модуль здесь http://cdek.opencart.ru/documentation/#oc2_download Нужно чтобы корректно работал с модулем Simple, т.к. по умолчанию работает только с классической ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение интернет-магазина monster-style.ru/, тематика – одежда для бодибилдинга. Основная задача – достигнуть посещаемости в 3000 уникальных посетителей в месяц, срок продвижения 3-4 месяца. Теперь по самому продвижению: Привязка к ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно переделать текущую форму заказа (скрин во вложении) сделать так чтобы оформление заказа было пошаговым, и каждый следующий этап подгружался только после выполнения предыдущего. К примеру – заказчик вводит контактные данные, жмет на ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Необходимо изменить стандартное меню сайта, исходник нового меню в формате PNG у меня есть. Конечный результат на скриншоте. Сайт работает на движке Web Asyst. Цена по договоренности. С предложениями обращайтесь на почту [email protected]Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад