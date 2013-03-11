androgen3000

Олег androgen3000

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Установить модуль расчета доставки СДЭК на Opencart
ocStoreOpencart
Хорошее тз и всегда на связи! С оплатой все хорошо
Большое спасибо! Модуль установлен и работает корректно.
Ответный отзыв