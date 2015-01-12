Разработчик для iOS & Android, Киев, Украина
По сути:
Мне нравится разрабатывать приложения для мобильных систем. У меня хорошая подготовка: iOS, Android, web (для интеграции приложений между собой или другой системой(CRM, интернет магазин, бухгалтерия)). Быстро разбираюсь с библиотеками сторонних разработчиков и чужим кодом.
Умею работать в команде с другими разработчиками и заниматься только своим участком разработки или работать на условиях контракта – разрабатывать приложение(я) для нужд компании.
Имея большой опыт работы с различными проектами, хочется работать в компании, которая сможет обеспечить:
- адекватное управления проектами: формализированы и регламентированы отношения внутри команды;
- гибкий график работы:
- понедельная оплата.
Рассматриваю все варианты:
работа в офисе, на проект, фриланс, удаленно.
Детально:
Большой опыт разработки приложений для мобильных Android устройств и iPhone .
- имиджевые (рекламные) и корпоративные приложения
- утилиты
- взаимодействие с сайтом
- решения для интернет магазинов и сервисов
- локализация приложений (перевод интерфейса навигации, адаптация дизайна, и т.д.)
- портирование из Android в iOS и из iOS в Android.
При необходимости возможна подготовка технической документации (постановки задачи и/или руководство пользователя).
Используемые технологии:
1. Геолокация, работа с картами
2. Интеграция с Интернет сервисами и библиотеками сторонних разработчиков (добавление статистики, рекламы, сканер и т.д.)
3. Разработка и интеграция сопутствующих вебсервисов с обменом данными на PHP + MySQL + JSON
4. Работа с локальными (встроенными базами данных): Core Data, SQLite
Мобильные платформы: iOS (Objective C) & Android (Java)
Вебсервисы (взаимодействие с Интернет): PHP + MySQL + JSON / XML
Обмен данными: JSON / XML / CSV / Excel
Взаимодействие с пользователем: JavaScript / AJAX / JQuery
Интеграция социальных сетей: Facebook / Twitter / VK.com / Google Plus
CMS: Wordpress / OpenCart / Custom CMS
Работаю с iOS с 2011 года.
Работаю с Android с 2010 года.
Вебтехнологии с 2000 года.
Работаю с базами данных с 1998 года.
Программирую вообще с 1996 года.
Навыки разработчика:
Разработка начальных требований, выполнение анализа требуемых изменений, проектирования ПО с использованием ООП, создание прототипа (только интерфейс, чтобы понять какой вид будет иметь приложение на устройстве)
Создание ПО – кодирование, первичное тестирование и отладка кода
Разработка сценариев тестирования и проведение комплексного тестирования ПО
Разработка документации разработчика и пользователя по реализованным функциям
Управление циклом разработки ПО от задумки до релиза.
English speaking, reading and writing.
Большой опыт работы с чужим кодом и библиотеками сторонних разработчиков.
Многие приложения, в разработке которых я принимал участие, "закрыты" NDA.
Ниже печерень приложений с моей долей участия в разработке 100%. Обратите внимание на описание используемых технологий.
Есть готовые приложения в Google Play Market и в AppStore.
Дополнительная информация - по запросу.