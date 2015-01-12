Программист Андроид (Java Android developer)

Разработчик для iOS & Android, Киев, Украина

По сути:

Мне нравится разрабатывать приложения для мобильных систем. У меня хорошая подготовка: iOS, Android, web (для интеграции приложений между собой или другой системой(CRM, интернет магазин, бухгалтерия)). Быстро разбираюсь с библиотеками сторонних разработчиков и чужим кодом.

Умею работать в команде с другими разработчиками и заниматься только своим участком разработки или работать на условиях контракта – разрабатывать приложение(я) для нужд компании.

Имея большой опыт работы с различными проектами, хочется работать в компании, которая сможет обеспечить:

- адекватное управления проектами: формализированы и регламентированы отношения внутри команды;

- гибкий график работы:

- понедельная оплата.

Рассматриваю все варианты:

работа в офисе, на проект, фриланс, удаленно.

Детально:

Большой опыт разработки приложений для мобильных Android устройств и iPhone .

- имиджевые (рекламные) и корпоративные приложения

- утилиты

- взаимодействие с сайтом

- решения для интернет магазинов и сервисов

- локализация приложений (перевод интерфейса навигации, адаптация дизайна, и т.д.)

- портирование из Android в iOS и из iOS в Android.

При необходимости возможна подготовка технической документации (постановки задачи и/или руководство пользователя).

Используемые технологии:

1. Геолокация, работа с картами

2. Интеграция с Интернет сервисами и библиотеками сторонних разработчиков (добавление статистики, рекламы, сканер и т.д.)

3. Разработка и интеграция сопутствующих вебсервисов с обменом данными на PHP + MySQL + JSON

4. Работа с локальными (встроенными базами данных): Core Data, SQLite

Мобильные платформы: iOS (Objective C) & Android (Java)

Вебсервисы (взаимодействие с Интернет): PHP + MySQL + JSON / XML

Обмен данными: JSON / XML / CSV / Excel

Взаимодействие с пользователем: JavaScript / AJAX / JQuery

Интеграция социальных сетей: Facebook / Twitter / VK.com / Google Plus

CMS: Wordpress / OpenCart / Custom CMS

Работаю с iOS с 2011 года.

Работаю с Android с 2010 года.

Вебтехнологии с 2000 года.

Работаю с базами данных с 1998 года.

Программирую вообще с 1996 года.

Навыки разработчика:

Разработка начальных требований, выполнение анализа требуемых изменений, проектирования ПО с использованием ООП, создание прототипа (только интерфейс, чтобы понять какой вид будет иметь приложение на устройстве)

Создание ПО – кодирование, первичное тестирование и отладка кода

Разработка сценариев тестирования и проведение комплексного тестирования ПО

Разработка документации разработчика и пользователя по реализованным функциям

Управление циклом разработки ПО от задумки до релиза.

English speaking, reading and writing.

Большой опыт работы с чужим кодом и библиотеками сторонних разработчиков.

Многие приложения, в разработке которых я принимал участие, "закрыты" NDA.

Ниже печерень приложений с моей долей участия в разработке 100%. Обратите внимание на описание используемых технологий.

Есть готовые приложения в Google Play Market и в AppStore.

Дополнительная информация - по запросу.