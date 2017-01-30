Доброго времени суток! Я искренне рад, что вы оказались на моей страничке. Что ж, расскажу немного о себе. Начну с образования:
Образование:
- Master (Магистр) TU Ilmenau (Германия) - Elektrotechnik und Informationstechnik (Электротехника и информационные технологии)
- НИУ МЭИ (Московский Энергетический Институт) - Магистр по специальности
"Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов"
- Дополнительное высшее: English College - "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"
Моё "второе Я" - это разработка электронных устройств самого разного профиля с выполнением всех этапов - проектирование архитектуры устройства, создание электрической принципиальной схемы, разводка печатной платы(для установки в корпус, в том числе), пайка компонентов, программирование микроконтроллеров, отладка. Отлично дружу с осциллографом, мультиметром и паяльником =)
Отлично знаю английский (разговорный и технический, письменный и устный), а также немецкий на базовом уровне; обучение и работа в Германии помогли закрепить эти навыки.
Являюсь автором множества научных статей и участником различных конференций, локального и международного уровня.
Что ж, здесь я закончу, а если у вас остались ко мне вопросы или желание сотрудничать - please ask me directly without any hesitation, я всегда открыт для любых предложений.
Спасибо за внимание!