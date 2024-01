Прикладное программирование; Встраиваемые системы; Электроснабжение, чертежи; Переводы

Доброго времени суток! Я искренне рад, что вы оказались на моей страничке. Что ж, расскажу немного о себе. Начну с образования:

Master (Магистр) TU Ilmenau (Германия) - Elektrotechnik und Informationstechnik (Электротехника и информационные технологии)

НИУ МЭИ (Московский Энергетический Институт) - Магистр по специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов"

Дополнительное высшее: English College - "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"

Интересуюсь и занимаюсь программированием во всех его проявлениях с раннего детства. Увлечение начиналось со старого доброго Pascal, перешло в Delphi, а дальше получило развитие в виде изучения и работы с Assembler, С, С++, Java, Perl, Python, Bash, HTML, CSS, JS и т.д. Пишу как десктопные приложения/скрипты под Windows/Unix, так и ПО для встраиваемых систем(от уровня "умный дом на Arduino" до создания систем управления преобразователями частоты средней мощности на специализированном микроконтроллере). Постоянно развиваюсь в этом направлении, изучаю новые языки, фреймворки, технологии, приёмы программирования.

Моё "второе Я" - это разработка электронных устройств самого разного профиля с выполнением всех этапов - проектирование архитектуры устройства, создание электрической принципиальной схемы, разводка печатной платы(для установки в корпус, в том числе), пайка компонентов, программирование микроконтроллеров, отладка. Отлично дружу с осциллографом, мультиметром и паяльником =)

Отлично знаю английский (разговорный и технический, письменный и устный), а также немецкий на базовом уровне; обучение и работа в Германии помогли закрепить эти навыки.

Являюсь автором множества научных статей и участником различных конференций, локального и международного уровня.

Что ж, здесь я закончу, а если у вас остались ко мне вопросы или желание сотрудничать - please ask me directly without any hesitation, я всегда открыт для любых предложений.

Спасибо за внимание!