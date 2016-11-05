andronova27

Личные данные:
Дата рождения: 09.07.1994.
Местопроживания: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.37, к.3
Базовое образование: 2001г. – 2012 г. МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты 2012-2016г.
Сыктывкарский Государственный Университет им. Питирима Сорокина, специальность – «лингвистика и межкультурная коммуникация»
Дополнительноеобразование: 1) Диплом с отличием, 2002 – 2009 г. МОУДОД ДШИ «Детская Школа искусств» администрации МО городской округ «Воркута» специальность – «Изобразительное искусство»
2) 2010 г. Компьютерные курсы на базе«Воркутинского горно-экономического колледжа»
3) Молодежный тренинг лидерства«Молодежная перспектива 2010», приз зрительских симпатий и первое место в
номинации «Перспективный проект»
4) 2010 – 2012 г., МВОУ «Центр образования №1» г. Воркуты Управления образования администрации МОГО «Воркута»,
профессия – секретарь – машинистка III категории.
5) Международные курсы коммуникации «Introduction to ProfessionalTranslation», 2014 г.6) Курс «Intercultural communication» , организованный Норвежским Арктическим Университетом в г.Тромсо,
2015 г.
Дополнительные сведения:
• Английский язык: свободно общаюсь, немецкий язык: разговорный уровень;
•УверенныйPC - пользователь;
·Прохождение переводческой практики в ооо «Узнавая Коми»;
·Прохождение практики в Лаборатории «Бюро переводов» при Сыктывкарском Государственном Университете им. Питирима Сорокина;
·Сотрудничество с ооо «Северсталь», администрация МОУ ГО «Воркута»
· Успешное прохождение практики в качестве переводчика в ооо «Газпром трансгаз Ухта»;
• Большой опыт участия в конференциях и конкурсах различного уровня:
1) Международный Российско – Американский проект «Virtual Workshop onsocial adaptation of children with physical and mental disabilities», деятельность в качестве последовательного переводчика и организатора, 2015 г.
2) «The youth conference SyktSU UNO model, militaryconflict in Ukraine: reasons, consequences and solutions», деятельность переводчика, 2013 г.
3) Конкурс, организованный Komi English Language Teachers Association «KOMELTA» and EnglishLanguage Office, III место в номинации «Thebest poem-reading», 2012 г.
4) «Die II russlandweiten Deutscholympiade fürStudierende im Rahmen des Jahres der deutschen Sprache und Literatur 2014-2015»
«Вторая всероссийская студенческая олимпиада в рамках Года немецкого языка и литературы в России», сертификат участника, 2015 г.
5) II место в республиканской олимпиаде по английскому языку «Studying English– strivingfor success» 2014 г.
6) II место в конкурсе «About myself and my prospects for the future», 2012 г, организованным КомиАссоциацией Преподавателей Английского Языка «KOMELTA»
7) III место во Всероссийской интернет-олимпиаде по немецкому языку, 2013
8) III в конкурсе «Thebest poem-reading», организованным Коси Ассоциацией Преподавателей Английского Языка «KOMELTA»I место в викторине «Первый в Воркуте»
9) Участие в деловой игре-конкурсе по правам человека на базе Института Гуманитарных наук СыктГУ и организация
конкурса, 5 декабря 2012г.
10) Почетный диплом от МОУП «Центр образования № 1» г. Воркуты.
11) Участие в конференции «Воркута-наш общий дом».
12) Открытый чемпионат ИнститутаГуманитарных Наук «Что? Где? Когда?».
13) Проведение экскурсии немецкой делегации, 2011г.
14) Конкурс «Воркута глазами молодых»,приз самого юного участника.
15) Участие в выставках живописи городского уровня.
16) Участие в школьных и городских олимпиадах и конкурсах, 2001-20012 гг.
17) Оформление печатных туристических блокнотов для ОАО «Воркутауголь», 2010 г.
18) Участие Конкурсе в рамках Республиканской Недели молодёжной книги «На молодежной волне», 2009г.
19) Республиканский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Разноцветный детский
мир», 2007г.
20) Участие в VII Международной Олимпиаде по основам наук по предметам: английский язык, русский язык, обществознание. Конкурс был организован и спонсирован Карловым Университетом, Прага.
21) Дважды участие в международной олимпиаде по английскому языку «The British Buldog»22)Международная научно-практическая «Мультикультурный мир: проблемы взаимопонимания» в 2016г.
23) Участиев «Февральских чтениях», организованных Сыктывкарским государственным
Университетом им. Питирима Сорокина
24) Публикации проектов и научных статей в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
25) Публикация в VII Международной студенческой электронной научной конференции«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2016. Склонности: работа с людьми, книгами и документацией, социальная сфера, сфера искусства, молодежные инициативы.
Интересы: политика, психология, социология, иностранные языки, музыка, туризм, литература, межкультурная коммуникация
Личностные качества: общительность, ответственность,креативность, пунктуальность, любознательность, грамотность, активность,
исполнительность, опыт командной работы.