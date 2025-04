andronova27

Переводы английский/немецкий, статьи, не дорого

Личные данные:

Дата рождения: 09.07.1994.

Местопроживания: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.37, к.3

Базовое образование: 2001г. – 2012 г. МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты 2012-2016г.

Сыктывкарский Государственный Университет им. Питирима Сорокина, специальность – «лингвистика и межкультурная коммуникация»

Дополнительноеобразование: 1) Диплом с отличием, 2002 – 2009 г. МОУДОД ДШИ «Детская Школа искусств» администрации МО городской округ «Воркута» специальность – «Изобразительное искусство»

2) 2010 г. Компьютерные курсы на базе«Воркутинского горно-экономического колледжа»

3) Молодежный тренинг лидерства«Молодежная перспектива 2010», приз зрительских симпатий и первое место в

номинации «Перспективный проект»

4) 2010 – 2012 г., МВОУ «Центр образования №1» г. Воркуты Управления образования администрации МОГО «Воркута»,

профессия – секретарь – машинистка III категории.

5) Международные курсы коммуникации «Introduction to ProfessionalTranslation», 2014 г.6) Курс «Intercultural communication» , организованный Норвежским Арктическим Университетом в г.Тромсо,

2015 г.

Дополнительные сведения:

• Английский язык: свободно общаюсь, немецкий язык: разговорный уровень;

•УверенныйPC - пользователь;

·Прохождение переводческой практики в ооо «Узнавая Коми»;

·Прохождение практики в Лаборатории «Бюро переводов» при Сыктывкарском Государственном Университете им. Питирима Сорокина;

·Сотрудничество с ооо «Северсталь», администрация МОУ ГО «Воркута»

· Успешное прохождение практики в качестве переводчика в ооо «Газпром трансгаз Ухта»;

• Большой опыт участия в конференциях и конкурсах различного уровня:

1) Международный Российско – Американский проект «Virtual Workshop onsocial adaptation of children with physical and mental disabilities», деятельность в качестве последовательного переводчика и организатора, 2015 г.

2) «The youth conference SyktSU UNO model, militaryconflict in Ukraine: reasons, consequences and solutions», деятельность переводчика, 2013 г.

3) Конкурс, организованный Komi English Language Teachers Association «KOMELTA» and EnglishLanguage Office, III место в номинации «Thebest poem-reading», 2012 г.

4) «Die II russlandweiten Deutscholympiade fürStudierende im Rahmen des Jahres der deutschen Sprache und Literatur 2014-2015»

«Вторая всероссийская студенческая олимпиада в рамках Года немецкого языка и литературы в России», сертификат участника, 2015 г.

5) II место в республиканской олимпиаде по английскому языку «Studying English– strivingfor success» 2014 г.

6) II место в конкурсе «About myself and my prospects for the future», 2012 г, организованным КомиАссоциацией Преподавателей Английского Языка «KOMELTA»

7) III место во Всероссийской интернет-олимпиаде по немецкому языку, 2013

8) III в конкурсе «Thebest poem-reading», организованным Коси Ассоциацией Преподавателей Английского Языка «KOMELTA»I место в викторине «Первый в Воркуте»

9) Участие в деловой игре-конкурсе по правам человека на базе Института Гуманитарных наук СыктГУ и организация

конкурса, 5 декабря 2012г.

10) Почетный диплом от МОУП «Центр образования № 1» г. Воркуты.

11) Участие в конференции «Воркута-наш общий дом».

12) Открытый чемпионат ИнститутаГуманитарных Наук «Что? Где? Когда?».

13) Проведение экскурсии немецкой делегации, 2011г.

14) Конкурс «Воркута глазами молодых»,приз самого юного участника.

15) Участие в выставках живописи городского уровня.

16) Участие в школьных и городских олимпиадах и конкурсах, 2001-20012 гг.

17) Оформление печатных туристических блокнотов для ОАО «Воркутауголь», 2010 г.

18) Участие Конкурсе в рамках Республиканской Недели молодёжной книги «На молодежной волне», 2009г.

19) Республиканский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Разноцветный детский

мир», 2007г.

20) Участие в VII Международной Олимпиаде по основам наук по предметам: английский язык, русский язык, обществознание. Конкурс был организован и спонсирован Карловым Университетом, Прага.

21) Дважды участие в международной олимпиаде по английскому языку «The British Buldog»22)Международная научно-практическая «Мультикультурный мир: проблемы взаимопонимания» в 2016г.

23) Участиев «Февральских чтениях», организованных Сыктывкарским государственным

Университетом им. Питирима Сорокина

24) Публикации проектов и научных статей в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)

25) Публикация в VII Международной студенческой электронной научной конференции«СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2016. Склонности: работа с людьми, книгами и документацией, социальная сфера, сфера искусства, молодежные инициативы.

Интересы: политика, психология, социология, иностранные языки, музыка, туризм, литература, межкультурная коммуникация

Личностные качества: общительность, ответственность,креативность, пунктуальность, любознательность, грамотность, активность,

исполнительность, опыт командной работы.