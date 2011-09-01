andruschenko033

Добрый день всем. Для сайта на опенкарт нужен фильтр, позволяющий фильтровать товары по их наличию на складе в виде слайдера, по типу слайдера цены. Например, пользователь хочет купить оптом 100 товаров, вот чтобы он ...
Образование магистр
09.2011 – 12.2016
Полтавский Национальный Техническийуниверситет им. Ю. Кондратюка
Факультет: Менеджмента и бизнеса
Специальность: Экономическая кибернетика
Дополнительное образование
март-апрель2016
Курсы компании QATestLab «Основы тестирования ПО».
09.2017 –01.2018
Курсы компании «Баланс+Клуб» - «Web-разработка».
Опыт работы
08.2016 –10.2017
Кременчугская городская типография
Должность: Дизайнер-верстальщик,препресс-инженер.
Навыки и знания
Дизайн рекламной продукции,полиграфии.
Допечатная подготовка.
Верстка сайтов(HTML5/CSS3).
Базовые знания JavaScript, в частности jQuery.
Разработка 3d-моделей.
Знание специализированныхкомпьютерных программ:
• Пакет программ MS Office (Word, Excel)
• Пакет программ Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop, Acrobat)
• 3ds Max, Zbrush
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад