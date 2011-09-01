andruschenko033

Сергей Андрущенко andruschenko033

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-разработчик

Образование                                    магистр

09.2011 – 12.2016

Полтавский Национальный Техническийуниверситет им. Ю. Кондратюка

Факультет: Менеджмента и бизнеса

Специальность: Экономическая кибернетика

 

Дополнительное образование

март-апрель2016

Курсы компании QATestLab «Основы тестирования ПО».

09.2017 –01.2018

Курсы компании «Баланс+Клуб» - «Web-разработка».

 

Опыт работы

08.2016 –10.2017

Кременчугская городская типография

Должность: Дизайнер-верстальщик,препресс-инженер.

 

Навыки и знания

Дизайн рекламной продукции,полиграфии.

Допечатная подготовка.

Верстка сайтов(HTML5/CSS3).

Базовые знания JavaScript, в частности jQuery.

Разработка 3d-моделей.

Знание специализированныхкомпьютерных программ:

•        Пакет программ MS Office (Word, Excel)

•        Пакет программ Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop, Acrobat)

•        3ds Max, Zbrush