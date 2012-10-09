Переводчик Английский, Голландский, Русский
Тематика переводов:Медицина, химия, компьютеры, технические переводы.
Образование: Advanced masters program at Leiden university, philology faculty (The Netherlands)
Опыт: С 2006 года - Синхронный перевод между врачом и пациентом, перевод медицинских протоколов и диагнозов, перевод технической документации для медицинского оборудования Philips
Словари:Оксфордский толковый словарь, collins, Great Britain, Mueller, тематические словари.
Работаю удалённо по e-mail и pay-pal
Умею верстать и владею предпечатной подготовкой pdf/ps. Опыт работы в издательстве.
Переводы
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