Переводчик Английский, Голландский, Русский

Тематика переводов:Медицина, химия, компьютеры, технические переводы.

Образование: Advanced masters program at Leiden university, philology faculty (The Netherlands)

Опыт: С 2006 года - Синхронный перевод между врачом и пациентом, перевод медицинских протоколов и диагнозов, перевод технической документации для медицинского оборудования Philips

Словари:Оксфордский толковый словарь, collins, Great Britain, Mueller, тематические словари.

Работаю удалённо по e-mail и pay-pal

Умею верстать и владею предпечатной подготовкой pdf/ps. Опыт работы в издательстве.