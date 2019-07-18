andrys2018

специалист по контекстной рекламе в Рекламной сети Яндекс. Готов внедрять свои знания для Вас.Предлагаю услуги по настройке и ведению ( РК) рекламной

Предлагаю услуги по настройке и ведению рекламной компании в Рекламной сети Яндекс (РСЯ) на Результат. Начальный этап -это бесплатный аудит сайта и оффера .

также провожу - анализ Ваших конкурентов.

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В настройку входят:

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Настройка тестовой РК – 1000р. - Аудит вашего сайта, на котором я покажу точки усиления,благодаря которым сайт будет работать еще эффективнее- настройка рекламной кампании в Яндекс.Директ только на горячую аудиторию — тех, кто уже хочет купить ваш продукт- ведение рекламной кампании в течение 2-х недель. Весь комплекс работ стоит 3000 руб. Готов обсудить

детально все нюансы Ваших предложений. Буду благодарен за Ваш отзыв.