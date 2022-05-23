andsecond101

Стример.Диктор.Просто хороший человек

Алекс Бэйт.

Знаю как сделать ваш стрим или запись красивой и четкой,голос чистым и насыщенным,веб-камеру сочной,а переходы восхитительными.

Подключу любые донаты,выведу любой чат,помогу с полной настройкой ОБС.

Так же занимаюсь озвучкой видео и промо роликов,а так же рекламы.

Есть опыт написания софта для автоматизации на BAS.

Если вам необходимо выполнять какие-либо действия в браузере постоянно и в автоматическом режиме – пишите)