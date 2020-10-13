Дизайн тут
Приветствую вас!Моё имя Андрей. Занимаюсь дизайном 2 года.
Делаю:
- Логотипы
- Фирменный стиль
- Брендбуки
- Немного вёрстки полиграфии
Подытоживая краткую информацию которую хотелось вам сообщить, скажу, что я гарантирую выполнение вашей работы быстро и качественно.
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Портфолио
- Логотип для суши-бара52 просмотра
- Дизайн обложки журнала о японской моде27 просмотров
- Логотип для энергетической компании49 просмотров
- Логотип для службы доставки62 просмотра
- Логотип для фармацевтической компании46 просмотров
- Логотип для компании-разработчика средств ИБ40 просмотров
- Логотип для PR-агенства48 просмотров
- Афиша альтернативного проката фильма "Сталкер"32 просмотра