andter

Андрей andter

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн тут

Приветствую вас!

Моё имя Андрей. Занимаюсь дизайном 2 года.

Делаю:

  • Логотипы
  • Фирменный стиль
  • Брендбуки
  • Немного вёрстки полиграфии
С 2019 г. работал в воронежской типографии.

Подытоживая краткую информацию которую хотелось вам сообщить, скажу, что я гарантирую выполнение вашей работы быстро и качественно.