Дизайн тут

Приветствую вас!

Моё имя Андрей. Занимаюсь дизайном 2 года.

Делаю:

Логотипы

Фирменный стиль

Брендбуки

Немного вёрстки полиграфии

С 2019 г. работал в воронежской типографии.

Подытоживая краткую информацию которую хотелось вам сообщить, скажу, что я гарантирую выполнение вашей работы быстро и качественно.