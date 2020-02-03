Копирайтинг, рерайтинг профессионально
Здравствуйте!
Предлагаю услуги написания, редактирования и перевода текстов любых объемов и тематики.
Языки: украинский, русский (родные), английский (С1, серт. IELTS).
Более 5 лет опыта.
Гарантирую своевременное и качественное выполнение работы.
Образование:
юридическое
магистр права (2019)
КНУ им. Т. Шевченка (право интеллектуальной собственности)
Опыт работы:
2018 - 2019 Speed Solutions Ltd - Compliance/AML Manager
2017 - 2018 CST Financial Services Ltd - Customer Support Representative
2015 - 2017 KGD Corp. - Amazon Account Manager
2012 - 2015 ТОВ "АктивБудТрейд" - SMM менеджер
Всегда открыт и готов к общению!
e-mail: [email protected]