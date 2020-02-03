Копирайтинг, рерайтинг профессионально

Здравствуйте!

Предлагаю услуги написания, редактирования и перевода текстов любых объемов и тематики.

Языки: украинский, русский (родные), английский (С1, серт. IELTS).

Более 5 лет опыта.

Гарантирую своевременное и качественное выполнение работы.

Образование:

юридическое

магистр права (2019)

КНУ им. Т. Шевченка (право интеллектуальной собственности)

Опыт работы:

2018 - 2019 Speed Solutions Ltd - Compliance/AML Manager

2017 - 2018 CST Financial Services Ltd - Customer Support Representative

2015 - 2017 KGD Corp. - Amazon Account Manager

2012 - 2015 ТОВ "АктивБудТрейд" - SMM менеджер

Всегда открыт и готов к общению!

e-mail: [email protected]