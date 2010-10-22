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Андрей
andy_blaster
andy_blaster
36 лет
Украина
/
Львов
13 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Занимаюсь веб разработкой и мне это нравится ;)
Техничиские знания
CSS
Html
Flash
Php (basics)
Javasript (basics)
Ajax (basics)
PHP
HTML
CSS
Ajax
Flash
Портфолио
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Без названия
118 просмотров
Без названия
147 просмотров
Без названия
150 просмотров
Украинское сообщество разработчиков
131 просмотр
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