andy_blaster

Андрей andy_blaster

 
36 летУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Занимаюсь веб разработкой и мне это нравится ;)

Техничиские знания

CSS

Html

Flash

Php (basics)

Javasript (basics)

Ajax (basics)

PHPHTMLCSSAjaxFlash
Портфолио