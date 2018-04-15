Текст напишется - вам легко дышится!
Привет! Меня зовут Ольга. Я студент сферы туризма и рекламы. Фриланс начинаю осваивать с недавнего времени и готова приложить максимум усилий для выполнения качественной и быстрой работы.
Что вы можете ожидать от меня уже сейчас?
● Быстрый ответ на ваши вопросы;
● Ответственный подход к выполнению работы;
● Оперативность;
● Честность.
Моя цель - научиться чему-то новому, совмещая приятное с полезным.
Поможем друг другу!
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