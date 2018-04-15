Текст напишется - вам легко дышится!

Привет! Меня зовут Ольга. Я студент сферы туризма и рекламы. Фриланс начинаю осваивать с недавнего времени и готова приложить максимум усилий для выполнения качественной и быстрой работы.

Что вы можете ожидать от меня уже сейчас?

● Быстрый ответ на ваши вопросы;

● Ответственный подход к выполнению работы;

● Оперативность;

● Честность.

Моя цель - научиться чему-то новому, совмещая приятное с полезным.

Поможем друг другу!