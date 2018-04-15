andy_waldfogel

Ольга andy_waldfogel

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Текст напишется - вам легко дышится!

Привет! Меня зовут Ольга. Я студент сферы туризма и рекламы. Фриланс начинаю осваивать с недавнего времени и готова приложить максимум усилий для выполнения качественной и быстрой работы.

Что вы можете ожидать от меня уже сейчас? 

● Быстрый ответ на ваши вопросы;

● Ответственный подход к выполнению работы;

● Оперативность;

● Честность.

Моя цель - научиться чему-то новому, совмещая приятное с полезным.

Поможем друг другу!

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