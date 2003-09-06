anechkaa_14

Смонтирую любой видеоролик на заказ по небольшим ценам!

Привет! Меня зовут Аня, мне 18 лет, я делаю видео на заказ любого формата (рекламный ролик вашего бизнеса/личного профиля, видео-поздравление, пост/сторис в инстаграм, промо, TikTok/ Reels, видео из жизни и так далее).Монтирую в Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Sony Vegas Pro и других приложениях. Я студентка и несмотря на мой возраст достаточно давно нахожусь в данной сфере, поэтому смогу сделать видео стильным и современным. Буду рада выполнить именно Ваш заказ, спасибо!