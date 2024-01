Android developer

Experienced Android developer, hard-working and passionate about games and apps for Android devices.

I used to implement different features such as geo-location, in-app purchase, integration with social media (like Twitter or Facebook), GREE (OpenFeint) and what not. And I'm not afraid of new and complicated tasks.

I'm always striving to enrich my knowledge and master new skills, so I am ready to take up the most complex projects and surprise you with high quality apps.

Опыт работы:

0,5 года - Android developer

3 года - Системный администратор

Ключевые навыки:

- языки программирования: java (+android), delphi (система, сети), c/c++, vba

- опыт в написании и сопровождении сайтов, знание html, js, php, mysql.

- знание принципов работы локальных сетей, протоколов TCP/IP, сетевого оборудования;

- администрирование (в т.ч. удаленное) серверов и рабочих станций под управлением Windows, базовые знания Linux;

- подключение, настройка рабочих станций к локальной сети и Интернет, объединение офисов и локальных сетей по VPN, обеспечение безопасности, антивирусная защита;

- установка и настройка ПО (от системных до офисных приложений);

- диагностика и обслуживание компьютеров и оргтехники, небольшой опыт в ремонте и заправке принтеров и ксероксов;

- опыт работы с кассовым оборудованием и терминалами (система централизованной продажи билетов на автовокзалах РБ);

- иностранные языки: английский технический письменный.