anelimaxwell

Вознаграждение хорошее. Объем работы 100 статей. Хотим видеть ответственных и опытных авторов, способных писать про банки, кредиты и мфо - информационные статьи и описание продуктов. Используются ключи (предоставляются). Размер статьи от 2 до 10 к. Если нет примеров на фин.тематику, ...
Добросовестный сотрудник с опытом работы на разных проектах в сети - более 8 лет!
Добрый день, мои потенциальные заказчики.
Рада буду сотрудничеству с Вами, если Вы:
- вежливы;
- не даете пустых обещаний;
- любите конкретику и оперативность;
- ищете постоянного сотрудника-профессионала своего дела.
Я занимаюсь:
- наполнением интернет-магазинов и интернет-порталов;
- написанием сео-статьей, описаний для товаров, информационных статей, писем для рассылок;
- редактурой прайсов, любой ручной работой - обработка, корректура.
- совершаю звонки (зависит от проекта - работаю не со всеми тематика в данном направлении).
"Универсальный солдат" - доказательство того, что можно разбираться и уметь реализовывать свои таланты в разных профессиональных сферах.
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- Рерайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад