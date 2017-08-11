anelimaxwell

Добросовестный сотрудник с опытом работы на разных проектах в сети - более 8 лет!

Добрый день, мои потенциальные заказчики.

Рада буду сотрудничеству с Вами, если Вы:

- вежливы;

- не даете пустых обещаний;

- любите конкретику и оперативность;

- ищете постоянного сотрудника-профессионала своего дела.

Я занимаюсь:

- наполнением интернет-магазинов и интернет-порталов;

- написанием сео-статьей, описаний для товаров, информационных статей, писем для рассылок;

- редактурой прайсов, любой ручной работой - обработка, корректура.

- совершаю звонки (зависит от проекта - работаю не со всеми тематика в данном направлении).

"Универсальный солдат" - доказательство того, что можно разбираться и уметь реализовывать свои таланты в разных профессиональных сферах.