Филолог - создание, корректура, редактирование, рерайтинг текстов
МПГУ - филологический факультет
Опыт работы:
создание- пресс-релизов, текстов для сайта компании (ИТ-отрасль), текстового наполнения для маркетинговых материалов (листовки, буклеты, презентации), рекламных слоганов.
Грамотная устная и письменная речь.
Английский - базовый.
Контакты:
icq 210575361
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга