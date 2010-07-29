anelitta

Анна anelitta

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Филолог - создание, корректура, редактирование, рерайтинг текстов

МПГУ - филологический факультет

Опыт работы:

создание- пресс-релизов, текстов для сайта компании (ИТ-отрасль), текстового наполнения для маркетинговых материалов (листовки, буклеты, презентации), рекламных слоганов.

Грамотная устная и письменная речь.

Английский - базовый.

Контакты:

[email protected]

icq 210575361

Тексты для сайта
Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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