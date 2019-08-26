anella_anna

Савченко anella_anna

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Логотип для Вас

Здравствуйте, Уважаемые посетители сайта, заказчики и фрилансеры.

Меня зовут Аня, мне 20 лет и я студентка Университета Технологии и Дизайна. Я предлагаю Вам создание логотипа для вашей продукции. 

Со своей стороны обязуюсь внимательно выслушать Ваши предпочтения, сделать все возможное для того, чтобы в итоге у нас с Вами получился качественный продукт.

Уже 2 года я занимаюсь созданием логотипов, версткой печатной продукции (путеводители, календари)

Обращайтесь, и я уверена, что вместе с Вами мы найдем лучшее решение для Вас.

Логотипы и Знаки
нет отзывов
$3/час
от $8от 2 дней
нет рейтинга