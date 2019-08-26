Логотип для Вас

Здравствуйте, Уважаемые посетители сайта, заказчики и фрилансеры.

Меня зовут Аня, мне 20 лет и я студентка Университета Технологии и Дизайна. Я предлагаю Вам создание логотипа для вашей продукции.

Со своей стороны обязуюсь внимательно выслушать Ваши предпочтения, сделать все возможное для того, чтобы в итоге у нас с Вами получился качественный продукт.

Уже 2 года я занимаюсь созданием логотипов, версткой печатной продукции (путеводители, календари)

Обращайтесь, и я уверена, что вместе с Вами мы найдем лучшее решение для Вас.