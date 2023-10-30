Лучшие дизайны, потому что функциональные и продающие!
Я занимаюсь дизайном сайтов на любую нишу.
Работаю в новых стилях и показываю ценности компании через дизайн. Разрабатываю уникальный концепт и выделяю клиентов на рынке!
UI UX дизайн сайтов/ приложений
Работа с мудбордом, протатипом
Верстка на Тильда
Адаптивная верстка
Быстрые сроки и качественный результат!
Портфолио
- Сайт для Курса по изучению языка3 просмотра
- Лендинг для клининговой компании1 просмотр
- Сайт Вебдизайнера2 просмотра
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#1230
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $50от 3 дней
#2192