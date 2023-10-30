anelm

Анель anelm

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Лучшие дизайны, потому что функциональные и продающие!

Я занимаюсь дизайном сайтов на любую нишу.

Работаю в новых стилях и показываю ценности компании через дизайн. Разрабатываю уникальный концепт и выделяю клиентов на рынке!

  • UI UX дизайн сайтов/ приложений

  • Работа с мудбордом, протатипом

  • Верстка на Тильда

  • Адаптивная верстка

Быстрые сроки и качественный результат!

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
#1230
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $50от 3 дней
#2192