anelusha1991

ИБРАЕВА АНЕЛЬ ДИНМУХАМЕДОВНА (21 год)

8-707-906-7374 (моб.) [email protected]

Профессиональные навыки:

 поиск и анализ большого объема информации

 синтез оптических материалов, расчет шихты

 обработка материалов: шлифовка, полировка, распил образцов

 сборка и юстировка оптических и голографических схем для проведения измерения/записи данных, тестирования/обработки полученных результатов

 проведение исследований спектральных характеристик

 проведение исследований люминесцентных свойств

 проведение исследований голографических характеристик материала

 опыт работы с лазерным и современным оптическим и спектрофотометрическим оборудованием (рефрактометры, спектрофотометры, газовые лазеры)

 анализ полученных данных, обработка/расчет параметров для эффективного использования результатов на практике

Дополнительные навыки:

 уверенный/продвинутый пользователь оргтехники и ПК (MS Office, OriginLab, LabView, MathCad, MathLab, Adobe Photoshop, Compas 3D)

 уверенный пользователь сети интернет, локальных сетей, Strong DC

 программирование на языках Turbo Pascal и Assembler; С# (в процессе изучения)

 свободное владение языками: казахский, русский, английский

 опыт публичного представления результатов, проведения эффективных презентаций, организации общественных мероприятий

 коммуникабельность, умение работать в коллективе, инициативность, исполнительность, трудолюбие, дисциплинированность, пунктуальность, целеустремленность, быстрая обучаемость

Основное образование:

2008-2012 - Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), факультет Фотоники и Оптоинформатики, бакалавр техники и технологии по направлению "Фотоника и оптоинформатика", красный диплом

Дополнительное образование. Курсы и тренинги:

Сентябрь 2011 - Телекоммуникационные технологии

Санкт-Петербургский Национальный Университет информационных технологий, механики и оптики, свидетельство участия в проекте

31 января-4 февраля 2011 Социальные проекты: планирование, управление, инструменты

проектная группа Метавер Благотворительного фонда В.Потанина для лучших студентов ВУЗов РФ, сертификат участника Зимней Школы Благотворительного Фонда В.Потанина

сентябрь – декабрь 2011 online course: Introduction to Artificial Intelligence

Stanford Engineering, Statement of Accomplishment

Сентябрь 2006- май 2008 курс по специальности "Переводческое дело"

Детский образовательный центр "Ассоль", красный диплом с присвоением квалификации: "Переводчик английского языка"

Опыт работы:

2006-2007 – консультант-дистрибьютер компании Oriflame (достигла уровня 9%), г.Караганда, Казахстан

Обязанности:

• консультирование потенциальных клиентов по вопросам продукции компании

• прямые продажи продукции компании

• консультирование потенциальных консультантов по вопросам создания и развития сетевого бизнеса

2008-2010 – промоутер рекламных агентств «РГ Иллан», «Добрые люди», г.Санкт-Петербург, Россия

Обязанности: в рамках инструкции к настоящей рекламной акции, чаще всего:

• распространение листовок в пробках, у метро на территории рекламной акции

• участие в различных рекламных проектах, таких как: «Подарок за покупку», «Дегустация продуктов питания» и т.д.

• предоставление покупателям информации о рекламируемом товаре или услуге

Июнь-август 2010 – секретарь – регистратор планового медицинского осмотра рабочих в НЦ ГТ и ПЗ, г.Караганда, Казахстан (на волонтерских началах)

Обязанности:

• заполнение анкетных форм пациентов, регистрационного журнала

• выполнение поручений заведующего отделением пылевой патологии НЦ ГТ и ПЗ

• набор, сканирование, копирование, распечатка документов

• обработка изображений (улучшение качества, видимости, резкости, монтаж фотографий)

• обработка сканированного текста

• англо-русский, русско-английский перевод документов

2009 – 2010 – промоутер компании МТС, г. Санкт-Петербург, Россия

Обязанности:

• предоставление информации о проводимых акциях компании

• предоставление информации о тарифных планах, дополнительных возможностях данной сотовой связи

• осуществление продаж комплектов сим-карт, оформление необходимых документов

лето 2010 – специалист функциональной диагностики, спирографист; регистратор, НЦ ГТ и ПЗ, г. Караганда, Казахстан

Обязанности:

• заполнение анкетных форм пациентов, регистрационного журнала

• проведение начальных измерений: роста, веса, пульса (ЧСС), артериального давления (систолическое, диастоличесвкое, пульсовое)

• проведение спирографических исследований

• предоставление полученных данных терапевту для дальнейшего анализа

2009-2012 – репетитор по физике и математике, г.Санкт-Петербург, Россия

Обязанности:

• проведение индивидуальных занятий по физике/математике для учащихся школ и университетов

• подготовка учащихся к ЕГЭ, вступительным экзаменам в ВУЗы/ВТУЗы

• подготовка студентов к сессии

• выполнение контрольных, домашних, типовых работ по физике и математике

2008-2012 – учебно-исследовательская практика в НИИ нанофотоники и оптоинформатики при НИУ ИТМО, г.Санкт-Петербург, Россия

Обязанности:

• синтез оптических материалов: расчет шихты

• обработка материалов: шлифовка, полировка, распил образцов

• проведение спектральных исследований

• проведение голографических исследований

• анализ полученных данных и представление результатов на научных конференциях и в научных периодических изданиях и сборниках

Достижения:

 в 2010/11 победитель стипендиального конкурса Федерального благотворительного фонда В.Потанина для лучших студентов ВУЗов России

 в 2011/2012 победитель конкурса для студентов на стипендию Правительства РФ за достижения в научно-исследовательской деятельности

 публичные выступления с докладами в рамках своей исследовательской деятельности на различных конференциях, в том числе международных, таких как «Прикладная оптика-2010», «Laser Optics-2012» и т.д.