anelusha1991

Анель Ибраева anelusha1991anelusha1991
ИБРАЕВА АНЕЛЬ ДИНМУХАМЕДОВНА (21 год)
8-707-906-7374 (моб.) [email protected]
Профессиональные навыки:
поиск и анализ большого объема информации
синтез оптических материалов, расчет шихты
обработка материалов: шлифовка, полировка, распил образцов
сборка и юстировка оптических и голографических схем для проведения измерения/записи данных, тестирования/обработки полученных результатов
проведение исследований спектральных характеристик
проведение исследований люминесцентных свойств
проведение исследований голографических характеристик материала
опыт работы с лазерным и современным оптическим и спектрофотометрическим оборудованием (рефрактометры, спектрофотометры, газовые лазеры)
анализ полученных данных, обработка/расчет параметров для эффективного использования результатов на практике
Дополнительные навыки:
уверенный/продвинутый пользователь оргтехники и ПК (MS Office, OriginLab, LabView, MathCad, MathLab, Adobe Photoshop, Compas 3D)
уверенный пользователь сети интернет, локальных сетей, Strong DC
программирование на языках Turbo Pascal и Assembler; С# (в процессе изучения)
свободное владение языками: казахский, русский, английский
опыт публичного представления результатов, проведения эффективных презентаций, организации общественных мероприятий
коммуникабельность, умение работать в коллективе, инициативность, исполнительность, трудолюбие, дисциплинированность, пунктуальность, целеустремленность, быстрая обучаемость
Основное образование:
2008-2012 - Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО), факультет Фотоники и Оптоинформатики, бакалавр техники и технологии по направлению "Фотоника и оптоинформатика", красный диплом
Дополнительное образование. Курсы и тренинги:
Сентябрь 2011 - Телекоммуникационные технологии
Санкт-Петербургский Национальный Университет информационных технологий, механики и оптики, свидетельство участия в проекте
31 января-4 февраля 2011 Социальные проекты: планирование, управление, инструменты
проектная группа Метавер Благотворительного фонда В.Потанина для лучших студентов ВУЗов РФ, сертификат участника Зимней Школы Благотворительного Фонда В.Потанина
сентябрь – декабрь 2011 online course: Introduction to Artificial Intelligence
Stanford Engineering, Statement of Accomplishment
Сентябрь 2006- май 2008 курс по специальности "Переводческое дело"
Детский образовательный центр "Ассоль", красный диплом с присвоением квалификации: "Переводчик английского языка"
Опыт работы:
2006-2007 – консультант-дистрибьютер компании Oriflame (достигла уровня 9%), г.Караганда, Казахстан
Обязанности:
• консультирование потенциальных клиентов по вопросам продукции компании
• прямые продажи продукции компании
• консультирование потенциальных консультантов по вопросам создания и развития сетевого бизнеса
2008-2010 – промоутер рекламных агентств «РГ Иллан», «Добрые люди», г.Санкт-Петербург, Россия
Обязанности: в рамках инструкции к настоящей рекламной акции, чаще всего:
• распространение листовок в пробках, у метро на территории рекламной акции
• участие в различных рекламных проектах, таких как: «Подарок за покупку», «Дегустация продуктов питания» и т.д.
• предоставление покупателям информации о рекламируемом товаре или услуге
Июнь-август 2010 – секретарь – регистратор планового медицинского осмотра рабочих в НЦ ГТ и ПЗ, г.Караганда, Казахстан (на волонтерских началах)
Обязанности:
• заполнение анкетных форм пациентов, регистрационного журнала
• выполнение поручений заведующего отделением пылевой патологии НЦ ГТ и ПЗ
• набор, сканирование, копирование, распечатка документов
• обработка изображений (улучшение качества, видимости, резкости, монтаж фотографий)
• обработка сканированного текста
• англо-русский, русско-английский перевод документов
2009 – 2010 – промоутер компании МТС, г. Санкт-Петербург, Россия
Обязанности:
• предоставление информации о проводимых акциях компании
• предоставление информации о тарифных планах, дополнительных возможностях данной сотовой связи
• осуществление продаж комплектов сим-карт, оформление необходимых документов
лето 2010 – специалист функциональной диагностики, спирографист; регистратор, НЦ ГТ и ПЗ, г. Караганда, Казахстан
Обязанности:
• заполнение анкетных форм пациентов, регистрационного журнала
• проведение начальных измерений: роста, веса, пульса (ЧСС), артериального давления (систолическое, диастоличесвкое, пульсовое)
• проведение спирографических исследований
• предоставление полученных данных терапевту для дальнейшего анализа
2009-2012 – репетитор по физике и математике, г.Санкт-Петербург, Россия
Обязанности:
• проведение индивидуальных занятий по физике/математике для учащихся школ и университетов
• подготовка учащихся к ЕГЭ, вступительным экзаменам в ВУЗы/ВТУЗы
• подготовка студентов к сессии
• выполнение контрольных, домашних, типовых работ по физике и математике
2008-2012 – учебно-исследовательская практика в НИИ нанофотоники и оптоинформатики при НИУ ИТМО, г.Санкт-Петербург, Россия
Обязанности:
• синтез оптических материалов: расчет шихты
• обработка материалов: шлифовка, полировка, распил образцов
• проведение спектральных исследований
• проведение голографических исследований
• анализ полученных данных и представление результатов на научных конференциях и в научных периодических изданиях и сборниках
Достижения:
в 2010/11 победитель стипендиального конкурса Федерального благотворительного фонда В.Потанина для лучших студентов ВУЗов России
в 2011/2012 победитель конкурса для студентов на стипендию Правительства РФ за достижения в научно-исследовательской деятельности
публичные выступления с докладами в рамках своей исследовательской деятельности на различных конференциях, в том числе международных, таких как «Прикладная оптика-2010», «Laser Optics-2012» и т.д.