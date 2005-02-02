anestasia_0266

Анастасия anestasia_0266

 
18 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Перевод на английский (B1-B1+), польский (B2-B2+), украинский, русский.

Можливість перекладу текстів, статтей, відео.

Збирання визначеної на тему інформації. Створення статей, презентацій, таблиць. Знання англійської B1-B1+ , польської B2-B2+ , української та російської мов.

Знання користування базових програм Microsoft.

Возможность перевода текстов, статей, видео.

Сбор определенной на тему информации.

Создание статей, презентаций, таблиц. Знание английского B1-B1+, польского B2-B2+, украинского и русского языков.

Знание использования базовых программ Microsoft.