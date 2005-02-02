anestasia_0266

Перевод на английский (B1-B1+), польский (B2-B2+), украинский, русский.
Можливість перекладу текстів, статтей, відео.
Збирання визначеної на тему інформації. Створення статей, презентацій, таблиць. Знання англійської B1-B1+ , польської B2-B2+ , української та російської мов.
Знання користування базових програм Microsoft.
Возможность перевода текстов, статей, видео.
Сбор определенной на тему информации.
Создание статей, презентаций, таблиц. Знание английского B1-B1+, польского B2-B2+, украинского и русского языков.
Знание использования базовых программ Microsoft.