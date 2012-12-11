Юрист/Юриспруденция

Образование:

• 2005 г. – 2008 г. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный университет», юридический факультет, очное отделение, гражданско-правовая специализация. Дипломная работа на кафедре международного и европейского права на тему «Оговорка о публичном порядке: понятие, значение, правовое регулирование и практика применения»;

• 2002 г. – 2005 г. Юридический колледж при Пермском государственном университете, специальность правоведение с дополнительной подготовкой в сфере налогообложения;

Опыт работы:

с августа 2009 г. по настоящее время – Юрисконсульт на промышленном предприятии в сфере производства продуктов питания (численность работников более 500 человек). Обязанности: договорная работа (разработка/правовая экспертиза гражданско-правовых договоров в области поставки продукции и сырья, купли-продажи, возмездного оказание услуг, аренды недвижимости, перевозки грузов, подряда, поручительства, хранения и т.д.); ведение деловой переписки с контрагентами; претензионно-исковая работа; представление интересов предприятия в судах (общая юрисдикция, арбитражные суды); представление интересов предприятия в органах государственной власти; работа со службой судебных приставов; разработка локальных актов предприятия (положение о порядке заключения договоров, положение о персональных данных, положение о работе с дебиторской задолженностью); подготовка правовых заключений по вопросам, связанным с юридическим сопровождением хозяйственной деятельности предприятия (в области гражданского, трудового, административного права).

• с сентября 2007 г. – август 2009 г. – Юрист в строительной организации ЗАО «Б.С.Т.». Обязанности: договорная работа (Разработка/правовая экспертиза договоров аренды и субаренды зданий, помещений); претензионно-исковая работа (работа с дебиторской задолженностью); ведение деловой переписки с контрагентами; сопровождение сделок с недвижимостью (аренда, ипотека, купля-продажа, регистрация вновь созданных объектов и т.д.); представление интересов организации в органах государственной (ИФНС, ТУ ФАУФИ, Управление Роснедвижимости по Пермскому краю) и муниципальной власти (Администрация города Перми, ДПиР, ДЗО и др.) по вопросу предоставления земельных участков в собственность или аренду.

Дополнительная информация:

• знание английского языка на уровне университетской программы;

• Владение компьютером (Microsoft Word, Excel, Internet Explorer и др., правовые системы – Консультант +, Гарант, Кодекс; 1С Предприятие);

Стажировки и семинары:

• Арбитражный управляющий (стажер);

• Семинар в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) на тему «Международный коммерческий арбитраж и арбитражное соглашение».

Личные качества: целеустремленность, исполнительность, обучаемость, работоспособность, аккуратность.