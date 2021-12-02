anestia_rose

За свою жизнь я развивалась и профессионально продолжаю в разных направлениях, а именно вокальное, актёрское, модельное, танцевальное и психологическое.
У меня есть психологическое образование, мне очень нравиться все, что связано с психологией: саморазвитие, коммуникации, когнитивная психология, работа со своими чувствами, с телом, с мозгом.
Окончила модельное агенство и участвовала в различных фотосессиях для каталогов, принимала участие в показах.
Танцевальное:
С 4 лет занимаюсь танцами. 12 лет хореографией, затем развивалась и проходила мастер классы от топовых российских и зарубежных хореографов в направлениях: hip-hop, jazz-funk, strip, contemporary, vogue, booty dance и high heels.
Выступала в качестве танцора на мероприятиях - "Выпускной 2016", "Europa plus life", Премия «Bravo» в кремле, премия «Oops Choice Awards» в Crocus City Hall, «Vegas».
С танцевальной командой участвовала на соревнованиях project818, fame your choreo, world of dance, выступала со звёздами эстрады: Егор Крид, ARTIK & ASTI, Юлиана Караулова и ST, Лигалайз.
Принимала участие в съемках в «Snow Пати2» музыка первого, где ставила танцевальный номер для группы «Время и стекло» и певца «T-killah».
Ставила командный творческий номер для конкурса в университете.
Веду танцевальную терапию
Актерское:
Участвовала в озвучке фильмов;
Эпизод в сериале «Универ»;
Снималась в рекламе пару раз и играла роли первого и второго плана в сериалах;
Играла главную роль в фильме «Русская наследница».
Эпизоды в фильме "Династия", "Обоюдное согласие", "Саша и Таня"
Вокальное:
С 6 лет занимаюсь вокалом эстрадным и позже академическим.
Окончила музыкальную школу по специализации «Академический вокал», участвовала в конкурсах, занимала призовые места и степень лауреат.
Принимала участие в благотворительных концертах.
Выступала на открытых площадках.
Участвовала в концертах в консерватории Чайковского.
Выступала на открытии и закрытии Паралимпиаде