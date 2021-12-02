anestia_rose

За свою жизнь я развивалась и профессионально продолжаю в разных направлениях, а именно вокальное, актёрское, модельное, танцевальное и психологическое.

У меня есть психологическое образование, мне очень нравиться все, что связано с психологией: саморазвитие, коммуникации, когнитивная психология, работа со своими чувствами, с телом, с мозгом.

Окончила модельное агенство и участвовала в различных фотосессиях для каталогов, принимала участие в показах.

Танцевальное:

С 4 лет занимаюсь танцами. 12 лет хореографией, затем развивалась и проходила мастер классы от топовых российских и зарубежных хореографов в направлениях: hip-hop, jazz-funk, strip, contemporary, vogue, booty dance и high heels.

Выступала в качестве танцора на мероприятиях - "Выпускной 2016", "Europa plus life", Премия «Bravo» в кремле, премия «Oops Choice Awards» в Crocus City Hall, «Vegas».

С танцевальной командой участвовала на соревнованиях project818, fame your choreo, world of dance, выступала со звёздами эстрады: Егор Крид, ARTIK & ASTI, Юлиана Караулова и ST, Лигалайз.

Принимала участие в съемках в «Snow Пати2» музыка первого, где ставила танцевальный номер для группы «Время и стекло» и певца «T-killah».

Ставила командный творческий номер для конкурса в университете.

Веду танцевальную терапию

Актерское:

Участвовала в озвучке фильмов;

Эпизод в сериале «Универ»;

Снималась в рекламе пару раз и играла роли первого и второго плана в сериалах;

Играла главную роль в фильме «Русская наследница».

 Эпизоды в фильме "Династия", "Обоюдное согласие", "Саша и Таня"

Вокальное:

С 6 лет занимаюсь вокалом эстрадным и позже академическим.

Окончила музыкальную школу по специализации «Академический вокал», участвовала в конкурсах, занимала призовые места и степень лауреат.

Принимала участие в благотворительных концертах.

Выступала на открытых площадках.

Участвовала в концертах в консерватории Чайковского.

 Выступала на открытии и закрытии Паралимпиаде