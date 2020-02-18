Администратор GetCourse

GETCOURSE

Настройка и ведение GetCourse. Являюсь сертифицированным специалистом GetCourse

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТОВ

Лендинги на конструкторе сайтов Tilda

Лендинги на платформе LP

Сайты на Wordpress

Сайты и лендинги на Joomla

Регистрация домена и хостинга, установка движка, наполнение контентом, установка плагинов, подключение к Google Analytics, Яндекс Метрика, Google My Business. Если необходимо SEO продвижение, помогу с настройкой и подключением к PromoPult.

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Настройка и ведение рекламных кампаний в Google Adwords, подбор ключевых слов, составление объявлений.

РАССЫЛКА ПИСЕМ

Сервис рассылок GetResponse и SendPulce.

Оформление писем, подключение рассылки к лендингу, списки контактов, автоматизация рассылки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентации в Google презентации или PowerPoint.

Электронные книги в Google Docs.