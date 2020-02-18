GETCOURSE
Настройка и ведение GetCourse. Являюсь сертифицированным специалистом GetCourse
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ САЙТОВ
Лендинги на конструкторе сайтов Tilda
Лендинги на платформе LP
Сайты на Wordpress
Сайты и лендинги на Joomla
Регистрация домена и хостинга, установка движка, наполнение контентом, установка плагинов, подключение к Google Analytics, Яндекс Метрика, Google My Business. Если необходимо SEO продвижение, помогу с настройкой и подключением к PromoPult.
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
Настройка и ведение рекламных кампаний в Google Adwords, подбор ключевых слов, составление объявлений.
РАССЫЛКА ПИСЕМ
Сервис рассылок GetResponse и SendPulce.
Оформление писем, подключение рассылки к лендингу, списки контактов, автоматизация рассылки.
ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Презентации в Google презентации или PowerPoint.
Электронные книги в Google Docs.
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