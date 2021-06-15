Помогаю словом делу

﻿

Я начинающий специалист в копирайтинге. Закончила продвинутый курс PROFI INTERNET "Специалист по копирайтингу". Освоила современные схемы, методики создания различных текстов. Готова приступить к работе в написании текстов на главную страницу, информационных статей, SEO - текстов, статей в соц. сети. Образование высшее экономическое.

Навыки и умения

Работа с текстами:

100% уникальность по text.ru; до 9% академическая тошнота по Advegо; выше 8 ГлавРед.:

Принципы работы.

Выполнение заданий раньше срока. Полное раскрытие темы. Внесение правок в тексты по требованию заказчика. Всегда на связи.

Портфолио.

Готова обсудить детали технического задания. Пишите!

Email: [email protected]