Помогаю словом делу
Я начинающий специалист в копирайтинге. Закончила продвинутый курс PROFI INTERNET "Специалист по копирайтингу". Освоила современные схемы, методики создания различных текстов. Готова приступить к работе в написании текстов на главную страницу, информационных статей, SEO - текстов, статей в соц. сети. Образование высшее экономическое.
Навыки и умения
Работа с текстами:
100% уникальность по text.ru; до 9% академическая тошнота по Advegо; выше 8 ГлавРед.:
Принципы работы.
Выполнение заданий раньше срока. Полное раскрытие темы. Внесение правок в тексты по требованию заказчика. Всегда на связи.
Портфолио.
Готова обсудить детали технического задания. Пишите!
Email: [email protected]
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