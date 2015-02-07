Ганшина Анна Алексеевна - кинодраматург, автор сценариевмногих ТВ-проектов, документальных, представительских, игровых и рекламных
фильмов (список в обсуждениях), член Союза Кинематографистов с 1994 года.
Председатель гильдии кинодраматургов при СК СПб с 2010 г. Доцент кафедры
продюсерства факультета управления СПбГУКиТ с 2012 г.
Анна Алексеевна проводит курсы сценарного мастерства, личные консультации по
лечению сценариев ("script doctoring"), консультации по написанию
сочинений, рецензий, статей, рекламных текстов, прозы очно и дистанционно, а
так же проводит авторские мастер-классы
Фильмография
- «Штраус и Ольга Смирнитская» 2011 (эфир 8.02.11, Культура, цикл «Больше чем
любовь», реж.М.Катушкин) (история любви И.Штрауса в 1858-60 гг. в России, СПб) - «Криминальная культура» 2010 (РЕН-ТВ, Громкое дело,реж.М.Катушкин) (подделки и фальшаки, работа антикварного отдела ГУВД, Шемякин
vs Комаров).
- Проекты «Ленинградские истории»: «Акимов», «Владимиров», «Якобсон» (5 канал,
2009)
- Проекты: «Четвертая попытка» (Синявинская операция лето-осень 1942),
«Оккупация» (оккупация Ленобласти), (5 канал, реж.Л.Гладкова), редактор 2009 - Проект «Отщепенцы» (5 канал, 3 серии, реж. Л.Гладкова)редактор, (Государственные преступники – Борис Шамаев (руководитель Норильского
восстания 1953), Револьт Пименов, Анатолий Марченко), эфир 15-17 июня 2009. - Проект «Балет и власть», (5 канал, 4 серии, реж.А.Шутов,2008) редактор - Проект «Алексей Герман. Правда 24 кадра в секунду» (5канал, реж.Е.Площанская, 2008) шеф-редактор, эфир 20 июля 2008
- Проект «Горький» (ТВ 5 канал, 4 серии, автор и ведущий Д.Быков 2008)
редактор, эфир 31 марта-4 апреля 2008 - «Роковые даты» (телеканал «Звезда»), автор сценария :«Битва под Нарвой» (эфир 1 декабря 2007), «Разгон Учредительного собрания»,
«Тадеуш Костюшко и три раздела Польши», «Навечное» присоединение Финляндии».
- «Ястребы аэропорта NN» (о защите взлетной полосы от птиц с помощью ястребов и
магия работы аэропорта), (заказ ОРТ+МинКультуры, режиссер Д.Сидоров, оператор
А.Филиппов 2003), сценарий
- «Я - солдат» (три месяца до дембеля и домой, в\ч Каменка), (заказ ОРТ+МинКультуры,
режиссер М.Соловцова, оператор Д.Плюснин, 2003), редактор
- “Щит и меч” (серия 1: “От ВЧК до ФСБ”, серия 2: “Контрразведка”, режиссеры
Ю.Груздев, С.Якубович 1998), автор сценария
Автор сценариев \редактор документальных фильмов:
- «Я, Иоанн, брат ваш…» 2012 (к\к Cinemix, реж. М.Катушкин)
- «Скованные надеждой» - 2012 Номинант международных фестивалей: 1 «Надежда» (СПб, декабрь2011), 14 DetectiveFEST (Москва, апрель 2012)
- «С верой в муху» - 2012 , реж.В.Непевный, СевЗапКино
- «Хижина дяди Толи» - 2010 –СПбСДФ, реж.С.Насенкова.
- «Лестница в небо»– 2008, к\ст «Леннаучфильм», реж.С.Насенкова, 20 мин, видео
- «Изолятор»– 2006, СПбСДФ, режиссер С.Насенкова, 3 ч., цвет, 35 мм
- «Взгляды» (феноменология взгляда в камеру) – 2002, режиссер Д.Сидоров,
оператор А.Хамидходжаев, 52 минуты, цвет, показ ТВ-канал «Культура» октябрь
2003, приз Высших курсов сценаристов и режиссеров им.Л.Гуревича, фестиваль
документального кино «Россия», Екатеринбург 2002, участие – фестиваль Лейпциг
2003, Краков фестиваль «Европа» 2003, призы на котором: Diplomas of Honour:For
the film "The stares of phenomenology" directed by Dmitri Sidorov
(Russia) – The verdict of juri FIPRESCI and The verdict of juri FICC (The
Federation of film discussion clubs)
-"Похороны Ленина" (история тела Ленина) - 1992, режиссеры
С.Винокуров, О.Тепцов, оператор М.Левитин, видео, 52 мин, на англ.яз.,
"Scale", продюсер Д.Хэкенберг.