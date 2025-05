Ганшина Анна Алексеевна - кинодраматург, автор сценариевмногих ТВ-проектов, документальных, представительских, игровых и рекламных

фильмов (список в обсуждениях), член Союза Кинематографистов с 1994 года.

Председатель гильдии кинодраматургов при СК СПб с 2010 г. Доцент кафедры

продюсерства факультета управления СПбГУКиТ с 2012 г.

Анна Алексеевна проводит курсы сценарного мастерства, личные консультации по

лечению сценариев ("script doctoring"), консультации по написанию

сочинений, рецензий, статей, рекламных текстов, прозы очно и дистанционно, а

так же проводит авторские мастер-классы

Фильмография

- «Штраус и Ольга Смирнитская» 2011 (эфир 8.02.11, Культура, цикл «Больше чем

любовь», реж.М.Катушкин) (история любви И.Штрауса в 1858-60 гг. в России, СПб) - «Криминальная культура» 2010 (РЕН-ТВ, Громкое дело,реж.М.Катушкин) (подделки и фальшаки, работа антикварного отдела ГУВД, Шемякин

vs Комаров).

- Проекты «Ленинградские истории»: «Акимов», «Владимиров», «Якобсон» (5 канал,

2009)

- Проекты: «Четвертая попытка» (Синявинская операция лето-осень 1942),

«Оккупация» (оккупация Ленобласти), (5 канал, реж.Л.Гладкова), редактор 2009 - Проект «Отщепенцы» (5 канал, 3 серии, реж. Л.Гладкова)редактор, (Государственные преступники – Борис Шамаев (руководитель Норильского

восстания 1953), Револьт Пименов, Анатолий Марченко), эфир 15-17 июня 2009. - Проект «Балет и власть», (5 канал, 4 серии, реж.А.Шутов,2008) редактор - Проект «Алексей Герман. Правда 24 кадра в секунду» (5канал, реж.Е.Площанская, 2008) шеф-редактор, эфир 20 июля 2008

- Проект «Горький» (ТВ 5 канал, 4 серии, автор и ведущий Д.Быков 2008)

редактор, эфир 31 марта-4 апреля 2008 - «Роковые даты» (телеканал «Звезда»), автор сценария :«Битва под Нарвой» (эфир 1 декабря 2007), «Разгон Учредительного собрания»,

«Тадеуш Костюшко и три раздела Польши», «Навечное» присоединение Финляндии».

- «Ястребы аэропорта NN» (о защите взлетной полосы от птиц с помощью ястребов и

магия работы аэропорта), (заказ ОРТ+МинКультуры, режиссер Д.Сидоров, оператор

А.Филиппов 2003), сценарий

- «Я - солдат» (три месяца до дембеля и домой, в\ч Каменка), (заказ ОРТ+МинКультуры,

режиссер М.Соловцова, оператор Д.Плюснин, 2003), редактор

- “Щит и меч” (серия 1: “От ВЧК до ФСБ”, серия 2: “Контрразведка”, режиссеры

Ю.Груздев, С.Якубович 1998), автор сценария

Автор сценариев \редактор документальных фильмов:

- «Я, Иоанн, брат ваш…» 2012 (к\к Cinemix, реж. М.Катушкин)

- «Скованные надеждой» - 2012 Номинант международных фестивалей: 1 «Надежда» (СПб, декабрь2011), 14 DetectiveFEST (Москва, апрель 2012)

- «С верой в муху» - 2012 , реж.В.Непевный, СевЗапКино

- «Хижина дяди Толи» - 2010 –СПбСДФ, реж.С.Насенкова.

- «Лестница в небо»– 2008, к\ст «Леннаучфильм», реж.С.Насенкова, 20 мин, видео

- «Изолятор»– 2006, СПбСДФ, режиссер С.Насенкова, 3 ч., цвет, 35 мм

- «Взгляды» (феноменология взгляда в камеру) – 2002, режиссер Д.Сидоров,

оператор А.Хамидходжаев, 52 минуты, цвет, показ ТВ-канал «Культура» октябрь

2003, приз Высших курсов сценаристов и режиссеров им.Л.Гуревича, фестиваль

документального кино «Россия», Екатеринбург 2002, участие – фестиваль Лейпциг

2003, Краков фестиваль «Европа» 2003, призы на котором: Diplomas of Honour:For

the film "The stares of phenomenology" directed by Dmitri Sidorov

(Russia) – The verdict of juri FIPRESCI and The verdict of juri FICC (The

Federation of film discussion clubs)

-"Похороны Ленина" (история тела Ленина) - 1992, режиссеры

С.Винокуров, О.Тепцов, оператор М.Левитин, видео, 52 мин, на англ.яз.,

"Scale", продюсер Д.Хэкенберг.