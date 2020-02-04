angeeelika

Я - Ваш текст!

Копирайт, рерайт, редактура, корректура, написание текстов, постов и статей. Также переводы между четырьмя языками: русс, англ, пол, укр.

Специализируюсь, в основном, на следующих тематиках: психология, педагогика, международные отношения.

Занимаюсь текстами со студенчества, то есть уже около 5-ти лет. Имею опыт перевода рецензии к учебнику профессора по МО с польского на русский. Работала над статьями для приложения СТО и неоднократно писала рефераты, создавала презентации студентам на польском и английском языках. Я с удовольствием буду делать для Вас то, что люблю и что у меня лучше всего получается)