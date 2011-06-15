Специалист по рекламе, Фотограф-дизайнер, Ретушер.

Р Е З Ю М Е

ФИО Кулакова Екатерина Вячеславовна

Дата рождения 18.12.1988 г.

Место рождения г. Краснодар

Семейное положение замужем

Место проживания г. Краснодар, пос.Пашковский, ул. Карасунская,125

Контактный телефон Моб. 8(952)-862-32-80, дом. (861)-260-18-70,

Образование Российский Государственный Торгово-Экономический Университет, факультет Коммерции и маркетинга, специальность – Специалист по рекламе (специалист)

Дипломная работа на тему « Рекламная деятельность на предприятии сферы услуг на примере туристско-гостиничного комплекса «Гранд Отель Поляна» г. Сочи»

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й о п ы т

Название организации КИП-Сервис, Краснодар, компания (Россия, www.kipservis.ru)

Период работы: 02-03.2013 гг.

Должность: Фотограф-дизайнер

Обязанности: -фотографирование и обработка фотографий промышленных изделий в Photoshop.

Название организации КРАЙФОТО (Краснодар, krayfoto.ru)

Период работы январь 2013 г.

Должность: фотограф

Обязанност:и -подготовка ребенка к съемке ( подбор костюма, прическа, постановка, подбор правильного ракурса и композиции), съемка

Название организации ОАО "ОК "Орбита" пос. Ольгинка

Период работы 15.06.11 – 30.12.2011 гг

Должность Специалист по рекламе

Обязанности ­ Поддержка фирменного стиля компании;

­ разработка и печать рекламного материала для комплекса;

­ создание макетов календарей, баннеров, билбордов, флаеров, афиш; написание программ для туров выходного дня;

­ изготовление необходимой рекламной продукции, для проведения туров; Администрирование сайта ( информационное наполнение, написание текстов, статей, новостей);

­ Работа с документами (оформление, заключение договоров, бухгалтерская отчетность по ним);

­ Координация работы с журналами, радио, тв. (размещение рекламной информации о комплексе);

­ фоторепортажи с различных мероприятий комплекса;

­ написание рекламных текстов и статей;

­ работа с ЯндексДиректом.

Название организации «РГТЭУ», ул.Садовая 17, Северная 360

Период работы: сентябрь 2009г. - июль 2011г.

Должность: Фотограф

Обязанности: -фотоотчеты с различных мероприятий ВУЗа;

-фотоотчеты конференций профсоюза Торговое Единство;

-выездные командировки по краю, фотоотчет в «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 5* (бывший Геленджик Резорт и СПА), морское путешествие на «Комете» Новороссийск-Сочи, Красная поляна п.Эсто-Садок «Гранд Отель Поляна».

-фотоотчет с выездной командировки в г. Москва ( проведение конкурса Красоты)

-составление фото-презентаций;

-проведение выездных презентаций ВУЗа по городу и краю.

Название организации ООО "МИР Телеком", г.Краснодар, ул.Северная,324

Период работы: Июнь - июль 2011 г.

Должность: Дизайнер

Обязанности: - создание логотипа для компании;

- применение логотипа в печатной продукции фирменного стиля компании.

Название организации ИП Волкова, магазин «Донна Роза», г.Краснодар, ул.Стасова,163/1

Период работы: ноябрь 2003г. - октябрь 2012г.

Должност:ь Продавец-консультант

Обязанности - приемка товара по количеству, качеству;

- подготовка к продаже, выкладка, продажа товар;

- анализ и формирование ассортимента магазина с учетом основных показателей (широта, полнота, глубина, насыщенность);

- изучение и поиск поставщиков;

- помощь в организации закупки товаров; проведение учета, инвентаризации, работа с ККМ).

Навык:и ПК: уверенный пользователь(MS Word, Excel, PowerPoint, Internet), графических программ ( CorelDraw, Photoshop), программ по созданию фото и видео презентаций (Proshow, Pinnacle Studio). Умение работать с графическим планшетом на профессиональном уровне.

Дополнительная информация:

Целеустремленная, легко обучаема, ответственная, трудолюбивая, коммуникабельная, стрессоустойчивая, очень легко иду на контакт. Обладаю творческими и организаторскими способностями, умением систематизировать и анализировать информацию. Люблю ставить перед собой цели и достигать их, благодаря трудолюбию, амбциозности и упорству. Имею огромное желание работать, развиваться, получать новые знания и опыт.