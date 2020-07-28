angel15-ru

Копирайтер, пишу свободно статьи на любые темы,посты, комментарии, заголовки. Практикующий психолог, коуч по личностному росту, саморазвитию.

Меня зовут Ангелина. Я люблю читать книги, занимаюсь изучением иностранных языков,постоянно саморазвиваюсь и достигаю поставленных целей. Учусь в вузе, занимаюсь йогой, спортом, оказываю психологическую помощь, провожу консультации. На данный момент есть в продаже уникальная выпускная квалификационная работа: " ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА, КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА".

Также уникальные готовые курсовые работы: "Историястановления института опеки и попечительства", " Технологииопеки и попечительства в деятельности социального педагога", "Опекаи попечительство как направление социально-педагогическойдеятельности". Далее пишу статьи по вашему заказу на разные темы. Позиционирую себя как ответственную, коммуникабельную, целеустремленную личность. Буду рада сотрудничеству и Вашем предложениям!))