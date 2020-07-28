angel15-ru

Ангелина Чередниченко angel15-ru

 
23 годаМолдова/Бендеры
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копирайтер, пишу свободно статьи на любые темы,посты, комментарии, заголовки. Практикующий психолог, коуч по личностному росту, саморазвитию.

Меня зовут Ангелина. Я люблю читать книги, занимаюсь изучением иностранных языков,постоянно саморазвиваюсь и достигаю поставленных целей.  Учусь в вузе, занимаюсь йогой, спортом, оказываю психологическую помощь, провожу консультации.  На данный момент есть  в продаже уникальная выпускная квалификационная работа:    " ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА, КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА". 

 Также  уникальные готовые курсовые работы: "Историястановления института опеки и попечительства", " Технологииопеки и попечительства в деятельности социального педагога", "Опекаи попечительство как направление социально-педагогическойдеятельности".  Далее пишу статьи по вашему заказу на разные темы. Позиционирую  себя как ответственную, коммуникабельную, целеустремленную личность. Буду рада сотрудничеству и Вашем предложениям!)) 