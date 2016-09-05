Приветствую вас! Меня зовут Анастасия Баринова, мне 25 лет. Живу в славном городе Оренбурге. Я начинающий блогер и профессиональный имидж-стилист. На данный момент заочно получаю образование по специальности "реклама и связи с общественностью" ( 4 курс, факультет журналистики). Сколько себя помню, всегда любила работать с текстами. Есть небольшой опыт написания статей для местного глянца. А с апреля текущего года веду свой блог, посвященный моде и образу жизни. Однако в арсенале моих возможностей достаточно места и для любой другой тематики. Напишу для вас хорошо продающий текст - качественно и в срок. Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!