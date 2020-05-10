Не выпендриваюсь. Зарабатываю репутацию и деньги. Качество. Грамотность. Честность.
Уважаемые заказчики!Я—начинающий копирайтер. Но пусть вас это не пугает. Зато я люблю и умею писать интересные и качественные тексты. Прохожу обучение на курсе "Специалист по копирайтингу" школы Profi-Internet. По окончанию курса получу диплом. ЧЕМ БУДУ ВАМ ПОЛЕЗНА?Помогу с веб-контентом:
- информационные статьи и СЕО-тексты (уникальность по text.ru 95-100%, академическая тошнота 7-9%, Главред выше 7);
- статьи в блог и для социальных сетей;
- тексты для интернет-магазинов (карточки товаров, тексты о бренде и на главную страницу сайта);
- написание сниппета.