Не выпендриваюсь. Зарабатываю репутацию и деньги. Качество. Грамотность. Честность.

Уважаемые заказчики!Я—начинающий копирайтер. Но пусть вас это не пугает. Зато я люблю и умею писать интересные и качественные тексты. Прохожу обучение на курсе "Специалист по копирайтингу" школы Profi-Internet. По окончанию курса получу диплом. ЧЕМ БУДУ ВАМ ПОЛЕЗНА?Помогу с веб-контентом:

информационные статьи и СЕО-тексты (уникальность по text.ru 95-100%, академическая тошнота 7-9%, Главред выше 7);

статьи в блог и для социальных сетей;

тексты для интернет-магазинов (карточки товаров, тексты о бренде и на главную страницу сайта);

написание сниппета.

У меня правило, первая статья со скидкой 50%. В случае постоянного сотрудничества скидка на каждую 5-ю статью 20%. Работу выполняю качественно, текст пишу грамотно. Соблюдаю дедлайн. Если не успеваю, то предупреждаю и за каждый день опоздания делаю скидку 10%.СЕО-копирайтинг — 200 руб. тзбп.Рерайт — 50 руб. тзбп.Информационная статья — 520 руб. тзбп.Текст "на Главную" — 750 руб. тзбп.Текст "О нас" — 420 руб. тзбп.Тексты для социальных сетей — 350 руб. тзбп.Написание сниппета — 35 руб. Копирайтинг — 100 руб. тзбп.Готовы обсудить детали?Пишите прямо сейчас! ?