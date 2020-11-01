angel_in_work

Здравствуйте, уважаемые посетители моей страницы! Вы попали на аккаунт ,который выполнит любую прихоть за небольшой интервал времени;)
Для Заказчиков
Доброго времени суток! Меня зовут Ангелина, рада знакомству. Я работаю во фрилансе во многих направлениях: копирайтер, переводчик (с английского на русский), составитель документов.
Выполняю работу быстро, чтобы не тратить ваше время. Надеюсь, вы воспользуетесь моими услугами и останетесь ими довольны.
Спасибо за внимание!
Действие аккаунта приостановлено!