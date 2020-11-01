angel_in_work

Ангелина angel_in_work

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Здравствуйте, уважаемые посетители моей страницы! Вы попали на аккаунт ,который выполнит любую прихоть за небольшой интервал времени;)

                                                         

                                                         Для Заказчиков

Доброго времени суток! Меня зовут Ангелина, рада знакомству. Я работаю во фрилансе во многих направлениях: копирайтер, переводчик (с английского на русский), составитель документов.

Выполняю работу быстро, чтобы не тратить ваше время. Надеюсь, вы воспользуетесь моими услугами и останетесь ими довольны.

                                                                                Спасибо за внимание!

                                                                                                                          