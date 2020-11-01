angel_in_work

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Для Заказчиков

Доброго времени суток! Меня зовут Ангелина, рада знакомству. Я работаю во фрилансе во многих направлениях: копирайтер, переводчик (с английского на русский), составитель документов.

Выполняю работу быстро, чтобы не тратить ваше время. Надеюсь, вы воспользуетесь моими услугами и останетесь ими довольны.

Спасибо за внимание!