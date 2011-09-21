Обработка фотографий

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Я рада приветствовать Вас на своей страничке!

Надеюсь, Ваше прибывание здесь принесет Вам только положительные эмоции.

Высшее образование:

- СумДПУ им. А.С.Макаренка (магистр, преподаватель математики);

- СумДУ (бакалавр, инженер-программист).

Занимаюсь дизайном более 2 лет и очень люблю свою работу.

- Дизайн сайтов;

- Разработка логотипов и элементов фирменного стиля;

- Создание рисунков и иллюстраций в векторе;

- Создание макетов полиграфии и допечатная подготовка.

Работаю в Corel, Illustrator, Photoshop.

При выполнении заказа всегда стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию, и максимально креативно и дружелюбно реализовать Вашу идею.

Работаю только после выбора меня исполнителем на проект.

Схема работы со мной такова:

-Выбор исполнителем

- Разработка эскизных вариантов

- Выбор наиболее подходящего

- Его доработка

- Утверждение макета

- Оплата проекта

- Передача исходных материалов.

При бюджете проекта более 50 у.е. - обязательна предоплата.

Если стиль выполнения моих работ и условия сотрудничества со мной Вам по душе - я буду рада поработать с Вами!