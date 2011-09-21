ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Я рада приветствовать Вас на своей страничке!
Надеюсь, Ваше прибывание здесь принесет Вам только положительные эмоции.
Высшее образование:
- СумДПУ им. А.С.Макаренка (магистр, преподаватель математики);
- СумДУ (бакалавр, инженер-программист).
Занимаюсь дизайном более 2 лет и очень люблю свою работу.
- Дизайн сайтов;
- Разработка логотипов и элементов фирменного стиля;
- Создание рисунков и иллюстраций в векторе;
- Создание макетов полиграфии и допечатная подготовка.
Работаю в Corel, Illustrator, Photoshop.
При выполнении заказа всегда стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию, и максимально креативно и дружелюбно реализовать Вашу идею.
Работаю только после выбора меня исполнителем на проект.
Схема работы со мной такова:
-Выбор исполнителем
- Разработка эскизных вариантов
- Выбор наиболее подходящего
- Его доработка
- Утверждение макета
- Оплата проекта
- Передача исходных материалов.
При бюджете проекта более 50 у.е. - обязательна предоплата.
Если стиль выполнения моих работ и условия сотрудничества со мной Вам по душе - я буду рада поработать с Вами!