angelaffection

Привет! Меня зовут Ангелина, я UXUI-дизайнер. Удобство использования интерфейсов так же важно как и внешний вид, поэтому после брифинга я проделываю большую аналитическую работу и ответственно подхожу к создаю мудборда. В своих работах я ориентируюсь на минимализм и тренды. Моя почта для связи [email protected] Моя специализация: лендинги, интернет-магазины, корпоративные сайты, квиз-сайты, оформление групп вконтакте, оформление профиля инстаграм, баннеры, визитки, постеры. Буду рада стать частью Вашего проекта!

Hey! My name is Angelina, I am a UXUI designer. The usability of interfaces is just as important as appearance, so after the briefing, I do a lot of analytical work and responsibly approach the creation of a moodboard. In my work, I focus on minimalism and trends. My email address is [email protected] My specialization: landing page, online shopping website, corporate website, quiz-landing, instagram profile design, banners, business cards, posters. I would be happy to be part of your project!