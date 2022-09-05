angelika-averina

Графический дизайнер: разработка логотипа и фирменного стиля

Всем, привет! Меня зовут Анжелика и я графический дизайнер, иллюстратор. Работаю в Иллюстраторе, Фотошопе, Фигме. Помогаю бизнесам создать крутой фирменный стиль, который будет привлекать больше целевой аудитории.

Основная специализация:

- логотипы

- фирменный стиль комплексно

- дизайн визиток, сертификатов, прайсов и тд

- дизайн гайдов, брошюр, чек-листов

Дополнительно:

- Дизайн карточек для маркетплейсов

- стикеры, наклейки, иконки