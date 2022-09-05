angelika-averina

Графический дизайнер: разработка логотипа и фирменного стиля
Всем, привет! Меня зовут Анжелика и я графический дизайнер, иллюстратор. Работаю в Иллюстраторе, Фотошопе, Фигме. Помогаю бизнесам создать крутой фирменный стиль, который будет привлекать больше целевой аудитории.
Основная специализация:
- логотипы
- фирменный стиль комплексно
- дизайн визиток, сертификатов, прайсов и тд
- дизайн гайдов, брошюр, чек-листов
Дополнительно:
- Дизайн карточек для маркетплейсов
- стикеры, наклейки, иконки
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